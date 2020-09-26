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Сторонники писателя Эдуарда Лимонова, который скончался весной этого года, создадут новую политическую партию «Другая Россия Э. В. Лимонова». Действующая сейчас «Другая Россия» объявила о самороспуске.

«Мы считаем, что необходимо закрепить имя Эдуарда Лимонова в названии действующей живой политической организации. <…> Мы начинаем наш путь к регистрации новой партии, независимой политической партии „Другая Россия Э. В. Лимонова“», — заявила руководитель московского отделения «Другой России» Ольга Шалина на съезде партии (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года на 78-ом году жизни вскоре после операции. Причиной случившегося врачи назвали осложнения после хирургического вмешательства. Среди наиболее известных произведений писателя — «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».