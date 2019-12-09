РЖД надо приватизировать. Потому что хуже уже не будет

Воспитательные меры по отношению к руководству государственной корпорации – детсадовские методы в ситуации, которая давно уже дозрела до 18+.

Российский Минфин, главной задачей которого является наполнение бюджета страны, выступил с предложением продать на открытом рынке небольшую долю АО «РЖД», сейчас полностью принадлежащего государству. В отличие от прежних инициатив, эта снабжена воспитательным уклоном: в правительстве недовольны, что госкомпания не платит дивиденды (а если платит, то борзыми щенками), зато топ-менеджмент получает огромные зарплаты и бонусы.

Соответственно, выпуск акций на рынок, по мысли финансистов Силуанова, заставит корпорацию платить дивиденды, а доходы руководства можно будет привязать к рыночной стоимости компании.

Если предложение будет принято, пакет акций РЖД включат в список «второй приватизации». После ее завершения министр Антон Силуанов по масштабам продаж далеко превзойдет организатора первой приватизации Анатолия Чубайса.

Опасности приватизации

Слово «приватизация» не должно пугать. Частные компании являются основой экономики во всех сколько-нибудь успешных странах, включая «коммунистический» Китай, и эффективность государственного сектора, как правило, ниже. Это связано в первую очередь с неизбежной забюрократизированностью государственной машины: там, где в частной компании надо получить одну подпись для решения вопроса, в государственной корпорации потребуется собрать десять. Понятно, что реальная конкурентоспособность у столь неповоротливого монстра невелика; динозавры в свое время осознали это слишком поздно. И кто не смог стать археоптериксом, а затем птицей, исчез навсегда.

Но у русской приватизации есть свои нюансы. Сведения о любом крупном куске раньше других получают чиновники, продажу этого куска готовящие. И если товар обладает хоть какой-то привлекательностью, возникает соблазн отдать его в «хорошие руки», то есть аффилированному или просто дружественному бизнесу. Понятно, со скидкой хорошему человеку

Для того чтобы актив не ушел «налево» или за него не пришлось переплачивать, необходимо на свой страх и риск выполнить два условия. Во-первых, снизить стоимость приватизированного предприятия или его доли, а во-вторых, отсечь конкурентов от участия в конкурсе и тем паче от победы в нем. Примеров множество, но, к сожалению, практически никакой из них не был успешно оспорен в суде. Вспомним, например, случай «Башнефти», которую вместе со всей экосистемой получили никому неизвестные ООО, контролировавшиеся, видимо, семьей Рахимовых. А потом вместо возврата прихватизированного в государственную собственность актив продали федеральной компании АФК «Система» со всеми вытекающими последствиями.

Режут по частям, чтобы не больно

То, что РЖД, по традиции называющие себя ОАО, хотя эта форма собственности отменена, полностью находится в собственности государства, верно только формально. Потому что от монополиста то и дело откусывают разные куски. Отдельные подразделения выделяют в независимые юридические лица и приватизируют. В 2006 году был выделен «Трансконтейнер», в 2007 году Первая грузовая компания, через три года – Федеральная пассажирская пригородная компания. Две последние удалось достаточно быстро приватизировать, «Трансконтейнер» же ждал своей очереди много лет. Интересно, что с момента объявления о его продаже в 2012 году показатели компании начали стремительно ухудшаться, хотя до этого только росли. Это может быть следствием неблагоприятной экономической конъюнктуры, но понятно, что конспирологическая версия намеренного снижения стоимости актива тоже имела право на существования.

Но в последний момент что-то пошло не так. Оценочная стоимость компании резко выросла уже осенью 2019 года, непосредственно перед приватизацией. И хотя РЖД не стали поднимать начальную цену контрольного пакета со скромных 36,16 млрд руб., продать его удалось за 60,3 млрд. Судя по всему, аукцион прошел вполне честно – кроме победителя, Сергея Шишкарева с его компанией «Дело», на «Трансконтейнер» претендовали Роман Абрамович и Владимир Лисин; пассивными статистами эти люди выступать не привыкли.

Ленинским путем

Именно успех аукциона по «Трансконтейнеру», похоже, подвиг чиновников реанимировать идею продажи пакета акций непосредственно РЖД. Эти планы озвучивались с 2005 года, но сейчас, вероятно, правительство все-таки доведет дело до успеха. Исходя из ориентировочной стоимости компании в 4 трлн рублей, страна может рассчитывать на 200-400 млрд рублей единоразово, сумма весьма значительная. Только три российских региона (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург) имеют бо́льшую доходную часть бюджета в год. 400 миллиардов – это сумма бюджетов 16 беднейших по доходам регионов страны (Севастополь, Псковская и Костромская области, а также 13 национальных автономий, где деньги по местным традициям текут мимо бюджета).

Понятно, что никаким частным предприятием от реализации такого пакета РЖД не станут, и эффективность управления ими сама по себе не увеличится

Отсюда и инициатива привязать доходы топ-менеджмента к успехам компании. Идея эта, мягко говоря, не нова. «Посадить всю бюрократическую сволочь на тантьему», сиречь процент, требовал еще Владимир Ленин. Там, где речь идет не о государственной, а о коммерческой деятельности, государевы люди являются менеджерами и должны нести ответственность именно по финансовым результатам.

Но железные дороги в России – больше, чем бизнес. Это еще и будущее страны. Самой большой страны мира, где железная дорога – главный способ передвижения на большие расстояния.

Особое положение

Нам говорят, что продажа части акций каким-то волшебным образом должна стимулировать РЖД платить дивиденды. Но почему нельзя просто приказать это делать? Нынешний глава компании Олег Белозеров – не чета своему предшественнику Владимиру Якунину, не чета Сечину или Миллеру, политическим тяжеловесом он не является. И даже в союзе с еще одним видным транспортником Аркадием Дворковичем, который теперь, слава Богу, транспортирует главным образом пешки с e2 на e4, он бы не смог добиться для компании столь привилегированного положения. «Роснефть» платит, «Газпром» платит, «Аэрофлот» платит, Сбербанк платит, а РЖД – особенные.

За освобождением железнодорожников от дивидендов на самом деле стоят нефтяники и другие сырьевики. Сырьевикам очень, очень нужны железные дороги от месторождений речным мостам в Китай и морским портам. Тратить деньги на дивиденды, когда можно нарастить экспорт, по их мнению, – непозволительная роскошь. Вот когда все запланированные рельсы будут положены, покровители махнут на РЖД рукой. И даже поучаствуют в аукционах по распродаже имущества корпорации.

РЖД уже не российские

Господа, мы идем не туда, совсем не туда. Сами по себе частные железные дороги – это не страшно, но только в уже развитых или активно развивающихся странах, где вместе с железной дорогой в новые населенные пункты приходят работа и деньги. В России же иная ситуация. Частная коммерческая компания РЖД никогда не будет вкладываться в строительство «бесперспективных» пассажирских дорог в глухих уголках России, чтобы те стали менее глухими. Напротив, она, как и положено прибыльному частному бизнесу, станет закрывать направления, не дающие сиюминутных барышей.

Вы скажете: но именно так и происходит в последние десятилетия, хотя компания вроде бы государственная. Новые ветки тянутся к месторождениям, а старые пассажирские демонтируются. Но если верно сказанное в Писании «По плодам их узнаете их», то парадокс разрешается:

Никакой государственной компанией РЖД не является. Независимо от формы владения, сейчас это не более чем инфраструктурная обслуга оккупационного проекта вывоза природных богатств из России. Если продажа части акций поможет получить с этой заблудшей, чтобы не сказать хуже, овцы хотя бы несколько сот миллиардов, – надо продавать. Хуже не будет

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Идея повышения эффективности компании и получения дивидендов через продажу 5-10% акций напоминает удаление гланд ректально. Технически возможно, но зачем такие трудности? Пока повар читает нотации, кот Васька слушает и ест.

Нам нужен железнодорожный оператор, работающий на развитие страны, а не на вывоз природных ресурсов. Прокладывающий рельсы в умирающие населенные пункты, чтобы дать им вторую жизнь. Обеспечивающий транспортную доступность всей России, а не ее мегаполисов. Помогающий выживать людям, а не богатеть нелюдям.

Никакая «посадка на тантьему» уже не поможет. Это руководство РЖД себя дискредитировало. Принесите, пожалуйста, новое.