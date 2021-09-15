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Политика
«Надо иметь достоинство»: Сергей Лавров «посчитал» попрошайкой соседнюю страну
15 сентября, 2021 09:54
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МИД России/ Globallookpress.com
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе обвинил соседнюю страну в постоянном выпрашивании чего-либо.
«Украина все время что-то клянчит», - сказал глава МИД, негативно оценив такую политику. Он, в частности, припомнил Украине просьбы пустить в НАТО и Евросоюз.
По его мнению, «надо иметь достоинство». Слова Лаврова приводит РИА Новости. Украинский народ заслуживает, чтобы быть «созидателем», а не «просителем», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Ранее в сентябре Верховная рада Украины обратилась к США с просьбой предоставить статус союзника вне Североатлантического альянса.
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