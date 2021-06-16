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Политика
Начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена
16 июня, 2021 14:44
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Björn Trotzki via www.imago-imag/www.imago-images.de
В Женеве на вилле Ла Гранж начались переговоры президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. Известно, что перед тем, как удалиться, главы государств сделали совместную фотографию. На ней присутствует в том числе президент Швейцарии Ги Пармелен, передает РИА Новости.
Говорить о насущных проблемах Байден и Путин намерены в узком кругу. Кто именно в него включен, пока не сообщается.
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