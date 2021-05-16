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На юге Ливии переходное правительство открыло штаб-квартиру

Сергей Михневич
16 мая, 2021 14:06
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 14:06
1 мин
Pixabay
Pixabay

На юге Ливии в городе Вади аль-Баванис заработает штаб-квартира переходного Правительства национального единства (ПНЕ). Возглавит представительство заместитель главы кабмина Рамадан Абу Джинн.

На днях он посетил муниципалитет в сопровождении мэра Али Окаши. Во время визита политик ознакомился с главными проблемами южного региона и способами их решения.

После этого он провел заседание с депутатами муниципалитета, где ему рассказали о разрушенной инфраструктуре и плачевном состоянии главных дорог, которые связывают районы Вади аль-Баванис.

Рамадан Абу Джинн пообещал, что приступит к решению всех проблем региона сразу после открытия штаб-квартиры переходного Правительства национального единства на юге страны, пишет ФАН.

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