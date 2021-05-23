На высоком европейском уровне начались призывы повоздействовать на Беларусь

Политика

Министр иностранных дел Франции выступил с предложением в адрес стран Европы консолидированно ответить на посадку рейса авиакомпании Ryanair в Минске, передает ТАСС.

После сообщений о «минировании» самолета власти оцепили аэропорт и «под шумок» задержали находящегося в перелете из Афин в Вильнюс основателя NEXTA Романа Протасевича.

Ранее освободить Протасевича призвал также президент Литвы.