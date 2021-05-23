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Политика
На высоком европейском уровне начались призывы повоздействовать на Беларусь
23 мая, 2021 19:19
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kremlin.ru/Global Look Press
Министр иностранных дел Франции выступил с предложением в адрес стран Европы консолидированно ответить на посадку рейса авиакомпании Ryanair в Минске, передает ТАСС.
После сообщений о «минировании» самолета власти оцепили аэропорт и «под шумок» задержали находящегося в перелете из Афин в Вильнюс основателя NEXTA Романа Протасевича.
Ранее освободить Протасевича призвал также президент Литвы.
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