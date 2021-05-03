На Украине захотели изменить гимн из-за русского языка

Политика

Необходимо изменить текст гимна Одессы.

С таким требованием выступил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь. Причиной недовольства стало то, что текст написан на русском языке. Как считает омбудсмен, гимн необходимо либо перевести на украинский, либо переписать. Рекомендация языкового омбудсмена содержится в годовом отчете о проделанной работе правительству Украины. Креминь отметил, что, действующий гимн можно использовать как неофициальный.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что от такого требования у него «мозг вместе с волосами поднялся дыбом». Глава города считает, что одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна, так как он всем нравится, сообщает «Рен ТВ».

Ранее на Украине сделали очередное «громкое» открытие в области языкознания. С таким заявлением выступила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Мендель отказала России в монополии на русский язык.