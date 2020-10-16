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На Украине пригрозили России «потоком гробов» и напомнили о войне в Чечне
16 октября, 2020 07:53
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фото: Wikipedia
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос пригрозил России «потоком гробов». Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Обозреватель».
Кривонос отметил большой перевес российской армии в людских ресурсах и вооружении. При этом, по его мнению, Украина имеет опыт по ведению войны, который получила за несколько лет боевых действий в Донбассе. Также он считает, что военнослужащие украинской армии больше мотивированы.
Заместитель секретаря СНБО напомнил о войне в Чечне и пригрозил России «потоком гробов», пишет «РИА Новости».
Ранее на Украине опять заявили, что Киеву нужна помощь миротворцев ООН на Донбассе.
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