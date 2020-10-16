На Украине пригрозили России «потоком гробов» и напомнили о войне в Чечне

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Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос пригрозил России «потоком гробов». Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

Кривонос отметил большой перевес российской армии в людских ресурсах и вооружении. При этом, по его мнению, Украина имеет опыт по ведению войны, который получила за несколько лет боевых действий в Донбассе. Также он считает, что военнослужащие украинской армии больше мотивированы.

Заместитель секретаря СНБО напомнил о войне в Чечне и пригрозил России «потоком гробов», пишет «РИА Новости».

Ранее на Украине опять заявили, что Киеву нужна помощь миротворцев ООН на Донбассе.