На Украине объявили «охоту» на рэпера Басту

Политика

Украинские радикалы объявили «охоту» на российского рэпера Басту в Киеве.

Так, экс-руководитель «Правого сектора» (запрещенная в России организация) Сергей Стерненко сообщил, что некоторые граждане Украины готовы заплатить $1 тыс. за сведения о местонахождении исполнителя из России.

«Суммарно за информацию о перемещении и нахождении гражданина РФ Василия Вакуленко (Басты), который поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев, неравнодушные граждане готовы дать уже около $1 тыс. Боюсь, так Баста скоро уже сам себя заложит и поедет в СБУ добровольно», — заявил Стерненко.

По словам другого активиста Романа Синицына, певца поймали в центре Киева 2 мая, однако он сбежал, пишут «Известия».

В июне текущего года в Киеве запланировано два концерта Басты. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко выступил с предложением о запрете въезда в страну российскому рэперу Басте. Соответствующее обращение он направил в СБУ.