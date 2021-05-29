На Украине нашли новый способ борьбы с коррупцией среди чиновников

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести обязательное декларирование для чиновников и членов их семей по обмену валюты на сумму от четырех тысяч долларов.

«Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке и продаже иностранной валюты для субъектов или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов», - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам политика, глава государства потребовал от председателя правительства в кратчайшие сроки подготовить закон «О предотвращении коррупции».

В конце прошлого года парламент страны принял закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. До этого она была фактически отменена Конституционным судом страны, пишет ТАСС.