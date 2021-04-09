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На просочившуюся информацию о смертях после «Спутника V» ответил Росздравнадзор

Лилия Караева
9 апреля, 2021 15:38
2 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 15:38
2 мин
Госпиталь
Global Look Press

Росздравнадзор отреагировал на статью, в которой говорилось о передаче европейскому регулятору внутренних документов Роспотребнадзора. В них сообщалось о смертях после прививки «Спутник V».

В предоставленных анонимным источником документах говорилось о четырех погибших. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила: «С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса...».

Ее слова приводит РБК. Самойлова добавила, что в России действует система фармаконадзора, в которую медицинские работники вносят сведения о нежелательных реацкиях на вакцину.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ему также неизвестно о четырех смертях после вакцинации.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам изучает российскую вакцину «Спутник V» для выдачи разрешения на ее применение. В переданных материалах были фотокопии трех отчетов о смертях пациентов на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, писало издание EUobserver. Первая смерть произошла в Ленинградской области: женщина получила вакцину 26 января, а 2 февраля была госпитализирована с жалобами на тошноту, слабость и жажду. Тест показал наличие у нее коронавируса. Вторая смерть случилась с женщиной из Перми. Она получила вакцину 1 марта, а 3 числа умерла с температурой 37,5 и отдышкой. Третья смерть случилась в Ленинградской области 4 марта - женщина с судорогами, пеной изо рта, посинением лица внезапно умерла на улице после второй дозы вакцины. Четвертый случай не описывался в просочившихся файлах. Подлинность одного из материалов подтвердил старший вирусолог центра Гамалеи Денис Логунов. По его словам, связи с вакцинацией не было.

Ранее сообщалось, что Россия поставила Словакии другой «Спутник V». Производитель назвал эту информацию фейком.

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Росздравнадзор
Спутник V
Смерти
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