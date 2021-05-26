На совещаниях с Сергеем Шойгу запретили опускать глаза более чем на 5 секунд

Политика

Командир опустил глаза на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и попал под расследование по факту сна. По итогам было предложено запретить высоким военным чинам опускать глаза более чем на 5 секунд.

Инцидент произошел 3 ноября 2020 года. Через полчаса после начала встречи один из полковников опустил глаза. Другому офицеру показалось, что коллега спит.

Он оформил жалобу, после которой началось расследование. Как выяснилось, полковник конспектировал выступление министра. То же самое делали другие военные.

Как пишет Baza в своем Telegram-канале, по итогам ведомство предложило запретить надолго опускать глаза на подобных встречах.