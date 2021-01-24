Политика

Мама Алексея Навального Людмила зарегистрировалась в соцсетях Twitter и Instagram. В своём первом посте она выложила семейную фотографию, на которой изображён отец семейства Анатолий вместе с сыновьями Алексеем и Олегом.

«На снимке Лешка, Олег (младший брат) я и Толя (папа Леши и Олега, мой муж)», - написала она в подписи к фото в Instagram. В Twitter Людмила написала, что решила попробовать зарегистрироваться в соцсетях, и пока ей все нравится.

Накануне, 23 января, в России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, пишет NEWS.ru.