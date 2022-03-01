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Политика
На Россию призвали повесить позорное клеймо после ракетного взрыва в Харькове
1 марта, 2022 16:50
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Мировое сообщество должно немедленно отреагировать на действия России в Украине и объявить её страной-террористом. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее в этот же день появилось видео с ракетным обстрелом в центре Харькова. Украинская сторона заявила, что обстрел устроила Россия.
«Призываем все страны мира немедленно и действенно отреагировать на тактику агрессора и провозгласить, что Россия страна-террорист», – заявил украинский президент в видеообращении.
Также Зеленский требует, чтобы атаки были рассмотрены в международных судах.
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