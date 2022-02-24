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Политика
На Россию надвигается «сокрушительный» пакет ограничений в ответ на вторжение в Украину
24 февраля, 2022 21:15
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Youtube / Reuters
Лидеры «Большой семёрки» (G7 Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) согласились с тем, что в отношении России нужно ввести самые строгие санкции в ответ на вторжение российских войск в Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.
По его словам, он обсудил «неоправданную атаку президента [РФ Владимира] Путина» на Украину с членами «Большой семёрки». Все согласились «ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер» для привлечения России к ответственности.
Также Байден заявил на своей странице в Twitter, что выражает поддержку гражданам Украины, передаёт «Интерфакс».
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