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На российском телевидении вновь заговорили о военной угрозе США

Кирилл Савушкин
23 июля, 2020 18:09
1 мин
Photo
Flickr

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, привлечённый в качестве эксперта в эфир телеканала «Россия-24», заявил о том, что военный бюджет США направлен, главным образом, против Росссии и Китая.

Мураховский отметил, что с позиции США, Россия и Китай по умолчанию входят в список «стран-ревизионистов». Направленность военного бюджета меняется по мере выхода США из различных международных договоров, приводит выводы эксперта REGNUM.

Свои выводы, касательно статей бюджета другой страны, Мухаровский сформулировал следующим образом: «Они направлены на развитие ракетно-ядерного вооружения, на развитие так называемых систем противоракетной обороны, на развитие воздушной и морской составляющей военной мощи США».

темы
США
Россия
Китай
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