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На насосах в Крыму затерли логотипы немецкой фирмы перед приездом Хуснуллина. Он твердит - «все отечественное»

Лилия Караева
6 мая, 2021 11:51
2 мин
Лилия Караева
6 мая, 2021 11:51
2 мин
Siemens
dpa/globallookpress

Названия немецкой фирмы Siemens пропали с техники на водозаборе в Крыму. С 2017 года компания запретила поставки турбин из-за санкций Евросоюза в связи с присоединением полуострова - власти утверждали, что устанавливают в Крыму технику российского производства.

Проект Scanner Project заметил, что в репортаже на «России 1», показанном в марте, название фирмы различимо. В сюжете от 5 мая, где говорилось о приезде зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, надписей не было, а на технике остались потертости.

Чиновник во время визита заявлял: «Всё оборудование, которое мы применяем, отечественное, рисков мы не видим».

4 мая немецкое издание Deutsche Welle рассказало об использовании насосов с двигателями Siemens на Бештерек-Зуйском водозаборе недалеко от Симферополя. Агрегаты произведены фирмой Grundfos. Производители заверили, что не знали о поставке оборудования в Крым - немецкая фирма подозревает структуры «Ростеха» в обмане при заключении контрактов.

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Крым
Siemens
Марат Хуснуллин
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