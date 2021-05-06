На насосах в Крыму затерли логотипы немецкой фирмы перед приездом Хуснуллина. Он твердит - «все отечественное»

Политика

Названия немецкой фирмы Siemens пропали с техники на водозаборе в Крыму. С 2017 года компания запретила поставки турбин из-за санкций Евросоюза в связи с присоединением полуострова - власти утверждали, что устанавливают в Крыму технику российского производства.

Проект Scanner Project заметил, что в репортаже на «России 1», показанном в марте, название фирмы различимо. В сюжете от 5 мая, где говорилось о приезде зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, надписей не было, а на технике остались потертости.

Чиновник во время визита заявлял: «Всё оборудование, которое мы применяем, отечественное, рисков мы не видим».

4 мая немецкое издание Deutsche Welle рассказало об использовании насосов с двигателями Siemens на Бештерек-Зуйском водозаборе недалеко от Симферополя. Агрегаты произведены фирмой Grundfos. Производители заверили, что не знали о поставке оборудования в Крым - немецкая фирма подозревает структуры «Ростеха» в обмане при заключении контрактов.