На лишении званий режим Лукашенко не остановился: в Беларуси задержали недовольных политикой экс-милиционеров

Политика

В Беларуси задержали двух бывших сотрудников минской милиции. Их доставили в изолятор. Ранее оба мужчины уволились из органов из-за несогласия с политикой властей и возникшим после президентских выборов кризисом.

Супруга одного из задержанных рассказала, что за её мужем Егором Емельяновым пришли прямо на работу. После ухода из милиции он устроился работать фитнес-инструктором. Около 18:00 неизвестные люди в штатском пришли в спортзал и забрали его. Сейчас Егор на Окрестина. По какой причине был задержан мужчина супруге неизвестно.

Другой бывший сотрудник минской милиции - Дмитрий Кулаковский. О его задержании сообщили волонтеры. Он также был помещен в изолятор Окрестина, передаёт Telegram-канал TUT.BY.

Ранее и Кулаковский, и Емельянов попали в число бывших сотрудников силовых структур, которых президент Александр Лукашенко лишил звания.