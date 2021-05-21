Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

На лишении званий режим Лукашенко не остановился: в Беларуси задержали недовольных политикой экс-милиционеров

Антон Мельников
21 мая, 2021 00:06
1 мин
Антон Мельников
21 мая, 2021 00:06
1 мин
Georgiy Danilov/Russian Look/globallookpress
Georgiy Danilov/Russian Look/globallookpress

В Беларуси задержали двух бывших сотрудников минской милиции. Их доставили в изолятор. Ранее оба мужчины уволились из органов из-за несогласия с политикой властей и возникшим после президентских выборов кризисом.

Супруга одного из задержанных рассказала, что за её мужем Егором Емельяновым пришли прямо на работу. После ухода из милиции он устроился работать фитнес-инструктором. Около 18:00 неизвестные люди в штатском пришли в спортзал и забрали его. Сейчас Егор на Окрестина. По какой причине был задержан мужчина супруге неизвестно.

Другой бывший сотрудник минской милиции - Дмитрий Кулаковский. О его задержании сообщили волонтеры. Он также был помещен в изолятор Окрестина, передаёт Telegram-канал TUT.BY.

Ранее и Кулаковский, и Емельянов попали в число бывших сотрудников силовых структур, которых президент Александр Лукашенко лишил звания.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
Задержания
Милиция
Силовики
Милиционеры
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!