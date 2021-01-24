Если уйдет Хабаб, то подерутся за титул Порье и Чендлер

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Американские бойцы Дастин Порье и Майкл Чендлер смогут провести титульный поединок, если действующий чемпион организации Хабиб Нурмагомедов окончательно завершит карьеру.

«Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул», - цитирует Уайт NEWS.ru

Ранее Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов, впервые они встретились в 2014 году.