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Политика
На Кубе ввели чрезвычайное положение: люди вышли бороться с коммунизмом
12 июля, 2021 13:10
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Joaquin Hernandez/XinHua/Globallookpress
Правительство Кубы объявила о введении в стране чрезвычайного положения. В стране, впервые за много лет вспыхнули протесты.
Компартия ввела в столицу страны Гавану войска для возможного подавления сил противников действующего режима. Демонстранты требуют проведения выборов и решения социальных проблем.
При этом, по данным Lenta.ru, власти заявляют о влиянии «контрреволюционных наемников».
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