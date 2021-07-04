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Политика
На границе неспокойно: России обещают опасный наплыв беженцев из Средней Азии
4 июля, 2021 19:14
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Pixabay
Россию в ближайшее время ожидает опасный наплыв беженцев из Средней Азии, считает экс-сенатор Франц Клинцевич. Способствовать этому будет ситуация в Афганистане после ухода оттуда армии США.
Политик считает, что население страны будет спасаться бегством от режима в этой стране. Часть беженцев отправится в Европу, а другие люди поедут в Среднюю Азию.
«Но под этим предлогом из Афганистана будут уезжать и другие люди, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе», - уверен Клинцевич.
Несколько дней назад боевики движения «Талибан» (Террористическая организация, запрещена в РФ) получили контроль над 13 районами Афганистана, сообщает ФАН.
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