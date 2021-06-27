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Политика
На границе не спокойно.Талибы могут вторгнуться в Таджикистан
27 июня, 2021 10:25
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Andrei SolomonovGlobal Look Press
В Таджикистан в ближайшее время могут вторгнуться боевики запрещенной в России организации «Талибан», об этом талибы сообщили в своей видеозаписи.
«Хвала Аллаху, отряд полевого командира Дада Шерхана дошел до моста через Амударью, и скоро мы пойдем в Таджикистан», - говорится в сообщении. Видеоролик с обращением размещен в telegram-канале «Русский Ориенталист».
О ситуации в Таджикистане, где боевики «Талибана» вышли к границе страны высказался министр обороны России Сергей Шойгу. Он признался, что его беспокоит ситуация в Афганистане и скорый вывод войск США из страны.
Напомним, в Таджикистане располагается российская 201-я военная база, которая является крупнейшим военным объектом России за пределами страны, URA.RU.
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