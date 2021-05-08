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На финишной прямой. Названы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Сергей Михневич
8 мая, 2021 17:09
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 17:09
1 мин
MFA Russia l/Global Look Press
MFA Russia l/Global Look Press

Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено осенью этого года. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Энергетический проект может быть реализован еще до выборов в бундестаг, уверен политик. При этом в строительных работах важное значение играют погодные условия.

«Я очень надеюсь на то, что он будет готов еще до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед», - сказал дипломат.

По словам Нечаева, работы идут активно и осталось преодолеть еще почти 100 км. Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии, пишет ТАСС.

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ТЕГИ
Германия
Строительство
Россия
Северный поток-2
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