Новости – Политика
Политика
На допрос в Киев вызвали Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева
6 мая, 2022 11:41
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Офис генерального прокурора Украины вызвал на допрос в Киев представителей высшего руководства России.
Повестки о вызове на допрос высших должностных лиц России выписаны на 16, 17 и 18 мая 2022 года.
На допрос вызвали зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко.
Также в Киев на допрос ждут директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова, пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости