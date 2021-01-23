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Политика
На акциях протеста уже задержали больше тысячи человек
23 января, 2021 16:43
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Русская планета
В России проходят жесткие задержания сторонников Алексея Навального. На акциях в поддержку политика по всей России задержали 1090 человек.
Больше всего задержанных в Москве - около 300 человек. В Санкт-Петербурге задержали 162 человека, в Новосибирске - 90 человек, передает «ОВД-Инфо».
Акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются.
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