Политика

В России проходят жесткие задержания сторонников Алексея Навального. На акциях в поддержку политика по всей России задержали 1090 человек.

Больше всего задержанных в Москве - около 300 человек. В Санкт-Петербурге задержали 162 человека, в Новосибирске - 90 человек, передает «ОВД-Инфо».

Акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются.