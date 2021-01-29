Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

МВД ожидает провокации на протестных акциях оппозиционеров

Антон Мельников
29 января, 2021 21:04
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 21:04
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что 31 января ведомство ожидает возможных провокаций на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

МВД считает, что провокаторы попытаются устроить столкновения с сотрудниками правоохранительных служб.

Волк отметила, что МВД предпримет «все необходимые меры» для того, чтобы поддержать общественный порядок.

По информации ведомства, организаторы митингов призывают участников акций к агрессивному поведению в отношении силовиков, передаёт «Интерфакс».

Поделиться
ТЕГИ
МВД
протесты
провокация
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!