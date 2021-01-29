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Политика
МВД ожидает провокации на протестных акциях оппозиционеров
29 января, 2021 21:04
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«Русская планета» / Сергей Рыжик
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что 31 января ведомство ожидает возможных провокаций на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
МВД считает, что провокаторы попытаются устроить столкновения с сотрудниками правоохранительных служб.
Волк отметила, что МВД предпримет «все необходимые меры» для того, чтобы поддержать общественный порядок.
По информации ведомства, организаторы митингов призывают участников акций к агрессивному поведению в отношении силовиков, передаёт «Интерфакс».
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