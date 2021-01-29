МВД ожидает провокации на протестных акциях оппозиционеров

Политика

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что 31 января ведомство ожидает возможных провокаций на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

МВД считает, что провокаторы попытаются устроить столкновения с сотрудниками правоохранительных служб.

Волк отметила, что МВД предпримет «все необходимые меры» для того, чтобы поддержать общественный порядок.

По информации ведомства, организаторы митингов призывают участников акций к агрессивному поведению в отношении силовиков, передаёт «Интерфакс».