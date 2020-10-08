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МВД Бурятии пытается спасти репутацию после обнародования информации о пытках в полиции

Антон Мельников
8 октября, 2020 19:15
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Бурятское МВД подало в суд на депутата КПРФ Баира Цыренова, который рассказал о пытках в полиции. Иск от МВД о защите деловой репутации будет рассмотрен 9 октября в Железнодорожном районном суде Улан-Уд.

«Я выступил с критикой работы МВД республики Бурятия: достаточно много насилия со стороны полиции, пыток, в этом году был случай, когда несовершеннолетнего бутылкой изнасиловали. Какие-то страшные вещи происходят, на протяжении последних лет подобных историй много», — сообщил депутат.

Цыренов уточнил, что СВД хочет, чтобы депутат опроверг утверждения, которые он произнес на съезде Народного Хурала. В частности, депутат должен отказаться от слов: «На моих глазах девушку <…> вытаскивали за ноги, <…> били ее головой о ступени автобуса ПАЗ, выволокли ее на улицу» и «Нас вытащили, поставили на колени женщин, вот ваш Соднопов мне угрожал, что если я это озвучу, меня будут судить».

В ведомстве заявляют считают, что распространенные Цыреновым «недостоверные сведения» «порочат деловую репутацию МВД по республике как органа государственной власти», передаёт Znak.com.

темы
МВД
суд
пытки
Бурятия
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