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Мужик три дня притворялся помощником краснодарского губернатора и ругал чинуш

Лилия Караева
30 октября, 2020 13:52
1 мин
Ревизор
Кадр из YouTube

Мужчина несколько дней выдавал себя за помощника губернатора в Краснодарском крае. Некий Виктор Козлов приехал с проверкой якобы из администрации главы региона: его возили по объектам, выслушивая критику.

«Помощника» губернатора встретили местные чиновники. Несколько дней Козлова возили на разные объекты и слушали его указания.

Его выдал забористый язык. Один из чиновников все-таки решил позвонить в администрацию и узнал, что Козловых среди сотрудников нет, пишет Telegram-канал Baza.

Актера раскрыли, он принес извинения. Власти считают, что современный ремейк гоголевского «Ревизора» задумал местный депутат, который хотел скомпрометировать чиновников.

Ранее жительница США, поддерживающая движение Black Lives Matter, заявила, что всю жизнь выдавала себя за темнокожую.

темы
скандал
Краснодарский край
Ревизор
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