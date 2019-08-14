На мушке у русских: Война в Йемене обретает новый окрас

На южной оконечности Аравийского полуострова очередная «заваруха» с далеко идущими последствиями для всего мира. Захват Адена бойцами Южного переходного совета (ЮПС) меняет расклад сил в затянувшейся войне в Йемене и повлияет на возможные планы России восстановить свою военно-морскую базу в регионе.

Сепаратисты из ЮПС 11 августа взяли под свой полный контроль три армейских лагеря в Адене, президентский дворец, центробанк, судебную палату. За несколько дней в уличных боях погибли десятки людей, включая гражданских. Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал эти действия «переворотом законных институтов государства».

Блицкриг стал проявлением кризиса в коалиции арабских монархий, воюющих в Йемене с хуситами. Причина — разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ касательно дальнейшей судьбы этой страны. Поскольку бойцы связанные с ЮПС обучаются и снабжаются ОАЭ, в их действиях просматриваются политические планы Абу-Даби (столица ОАЭ)

А планы эти направлены на разделение Йемена на северную и южную части. Это связано со стратегией диверсификации экономики, принятой в ОАЭ, говорится в докладе Международной кризисной группы. Согласно этой концепции, Абу-Даби намерен играть роль логистического центра, для чего ему требуется контроль над стратегическим проливом Баб-эль-Мандеб.

Слабое зависимое от Абу-Даби правительство «суверенного Южного Йемена» не будет слишком возражать, когда придет время передать Сокотру (остров в акватории Индийского океана) под власть ОАЭ или изменить статус Адена, считает военный эксперт Борис Рожин.

Восток – дело тонкое

Сокотра — ключ к Баб-эль-Мандебу, а значит и возможность контролировать трафик судов через Красное море и Суэцкий канал. Именно по этой причине за Йемен так держались британцы - с 1839-го и по 1967 год страна была протекторатом Лондона. Это отлично понимали и в СССР. Как только с колониализмом было покончено Москва «привинтила» южный Йемен политически, а затем открыла на Сокотре военно-морскую базу.

Сейчас, когда Йемен который год раздирает война, там с тоской вспоминают русских и даже призывают нас вернутся. Интересно, что «сдать» Сокотру Москве были готовы как союзник йеменского шиитского меньшинства бывший президент Али Салех, так и его политический противник ориентирующийся на саудитов Абд-Раббу Хади. Россия воспринимается на Ближнем Востоке как гарант стабильности.

«Значение базы в Йемене и тогда, и в будущем велико. Место очень функциональное. Ведь Аденский залив — точка пересечения важнейших торговых путей. Судоходство там мощное. Нефтеналивные танкеры, газовые… Все они идут через Аденский залив в Суэцкий канал. Поэтому, по-хорошему, иметь там военно-морскую базу неплохо», - считает бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Феликс Громов. Что думают в Минобороны РФ точно неизвестно

России вернуться на Сокотру «на коне» - заманчиво. Однако, эксперты по региону не зря предостерегали делать это в период политической нестабильности, многослойной гражданской войны всех против всех. И, как видим, оказались правы. Захват Адена боевиками ЮПС дополнительно усложнил ситуацию. Вкладывать в строительство базы немалые средства стало совсем рискованно.

Трамп и зять его Кушнир

Ситуация неопределенности внутри Йемена дополнительно усугубляется внешним вмешательством. Тем, которое уже есть — коалиции арабских монархий и тем, которое еще может случится — США и Израиля. Эр-Рияд может упросить Вашингтон так или иначе повлиять на позицию ОАЭ, а через них на действия йеменских повстанцев.

Шансы саудитов добиться политического вмешательства Вашингтона велики. Поддержка Эр-Рияда администрацией Трампа и близким ему (в частности через зятя Джареда Кушнира) еврейским лобби очевидна. Контракты на поставки оружия, блокирование антисаудовских инициатив в Конгрессе, «отмазывание» принца Салмана в истории с расчленением журналиста Хашогги — все эти факты общеизвестны

Впрочем, оппоненты американского президента тоже не лыком шиты. Несмотря на стратегический характер союза Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, эта многолетняя дружба по расчету вполне может быть принесена в жертву внутриполитической борьбе. Контроль над Белым домом — приз гораздо более важный, чем проблемы туземцев где-то на Аравийском полуострове. Демократы могут противодействовать инициативам Трампа по Йемену только из политической вредности.

Относительно военной поддержки, времена, когда вторжение в Кувейт стало поводом для оккупации американцами Ирака с последующим повешением Саддама Хусейна уже прошли. После резолюции Сената США, который потребовал от Белого дома в течение 30 дней вывести с территории Йемена американские войска усиление этой линии вряд ли возможно.

Так или иначе, Россия в Йемене вынуждена скорее выжидать, чем действовать. Возможность открыть базу на Сокотре тает на глазах.

Ложка меда — Иран

Как бы ни развивались события в Йемене, их стратегическим бенефициаром станет Иран. И здесь Россия скорее выигрывает. Не влезая в пеструю ближневосточную «кашу», оставаясь над схваткой, не неся материальные расходы (в том числе на содержание военно-морской базы на Сокотре) Москва сможет пусть косвенно, но влиять на регион через своего союзника — Тегеран. Классический случай, когда враг моего врага — мой друг.

На Иран же ложится все бремя ответственности, расходы, политические риски и томуподобное. Но это и нормально — это его, Ирана, война. Поддержка хуситов-шиитов против вековечных своих врагов арабов-суннитов, по сути, смысл существования Исламской республики Иран. Вот пусть сами и разбираются.

Тегеран от своей роли и не уклоняется. Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен, однако им это не удастся, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. «Необходимо со всей силой противостоять этому заговору и поддерживать единство и сплоченность Йемена и его территориальную целостность», - призвал он. Кстати, обещание было дано на встрече с хуситами. А за слова в Иране отвечать умеют

Но даже если избежать раскола Йемена на два государства не удастся, Тегеран (а за его спиной и Москва) все равно сможет извлечь для себя политическую выгоду. Раскол будет означать, что задавить хуситов военным путем уже точно не получится. А значит Иран продолжит свою прокси-войну руками хуситов - больше оружия, больше добровольцев. Продолжит создавать проблемы своим оппонентам — саудитам на их территории. Россию это вполне устраивает.