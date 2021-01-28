Мозамбик затормаживает решение проблемы с террористической угрозой в «газовом» регионе

Политика

Террористическая угроза продолжает распространяться по черному континенту. В настоящий момент нашествие боевиков ИГ* переживает провинция Кабу-Делгаду Республики Мозамбик на юго-востоке Африки.

Исламские экстремисты сумели всего за несколько лет объединиться в организацию, способную держать под контролем ряд населенных пунктов страны, сообщает издание «Ytro.ru». Численность беженцев из региона Кабу-Делгаду растет день ото дня, создавая властям проблемы из-за необходимости размещать людей и обеспечивать их всем необходимым. Более того, деятельность террористов подрывает основы развития экономики страны.

Дело в том, что недра Кабу-Дельгаду содержат большие запасы природного газа. На месторождении работает французский нефтегигант Total. В конце прошлого года столкновения с боевиками ИГ происходили уже слишком близко к предприятию, производящему СПГ. Инциденты привели к тому, что менеджмент Total принял решение о сокращении штата и временной приостановке работ.

Интересно, что, несмотря на усиление активности террористов, официальный Мапуто предпочитает не замечать их действий. Власти страны не только замалчивают проблему, но даже отвергают предложения выдать населению провинции, терроризируемой радикальными исламистами вооружение. Печально, но если бы не эта позиция, история могла бы пойти по другому пути, ведь боевикам могли бы дать отпор сами местные жители, среди которых много ветеранов боевых действий.

Включиться в борьбу с террористами могли бы и государства, входящие в Содружество развития юга Африки (САДК). Однако власти Республики Мозамбик и здесь затягивают ввод войск из стран альянса. И хотя САДК сильно пострадало от COVID-19, примеры многих африканских стран наглядно демонстрируют, что террористы не остановятся на одном африканском регионе и обязательно постараются распространить свое влияние на соседние с Мозамбиком государства. Угроза распространения отрядов террористов на страны САДК на данный момент более чем реальна.

В Мали, так и не смогли организовать достойный отпор облюбовавшей страну «Аль-Каиде»* и отрядам ИГ*. В конечном счете к соседям проникли экстремисты. На примере государств Бенина, Нигерии Камеруна и Чада можно видеть, как еще одна группировка террористов «Бохо Харам»* распространялась по регионам Африки.

Пока единственное, что сделано для борьбы с террористами в Мозамбике – это ввод в страну частной военной компании Dyck Advisory Group (ЧВК DAG) из Южноафриканской Республики (ЮАР). В декабре 2020-го контракт с данной ЧВК продлили. Впрочем, ее бойцы мало чем помогают мозамбикским властям – в основном разведкой и поддержкой национальной армии с воздуха.

Мозамбик знавал и иные примеры сотрудничества с ЧВК, если судить по данным мировых СМИ. В 2019 году, за полгода до подписания контракта с DAG, террористы, присутствовавшие в стране, заметно сократили свою активность. По слухам, распространяемым иностранной прессой (но так и не подтвержденным официальными источниками в Мапуто), в это время там находились бойцы «ЧВК Вагнера». Зимой боевики снова активизировались, и через полгода власти Мозамбика подписали контракт с ЧВК из ЮАР.

В декабре 2020-го, несмотря на систематические стычки с боевиками и беспокойство чиновников Управления ООН по делам беженцев, правительство по-прежнему уверяло, что в Кабо-Делгаду отсутствуют земли, неподконтрольные официальным властям. Такая линия вызывает недоумение: почему руководство Мозамбика игнорирует проблему, когда государство в действительности не в состоянии справиться с ней самостоятельно. И возможно ли, что в органах власти есть высокопоставленные лица, чьи финансовые интересы тесно связаны с присутствием террористов в стране.

* ИГИЛ (ИГ), «Аль-Каида», «Бохо Харам» - террористические организации, запрещенные в России.