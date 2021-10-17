Мозамбик может перенять опыт Мали по сотрудничеству с российской ЧВК
Кризис в Мозамбике, начавшийся в 2017 году, достиг угрожающих масштабов. Власти африканской страны не могут ничего сделать с боевиками, орудующими на севере страны.
Местные СМИ, опираясь на опыт Мали, предлагают решать имеющиеся проблемы за счет приглашения в страну российской «ЧВК Вагнера».
«Продуктивная работа русских в Центральноафриканской Республике показала всем африканским государствам, что помощь России ведет к быстрому и эффективному устранению террористической угрозы, и именно в этом Мали, как и Мозамбик, нуждается в настоящее время», – уверены журналисты.
Сообщается, что из-за активности террористов более 800 тысяч человек стали беженцами. Люди ушли из своих домов, чтобы спастись от радикалов. Сложившая ситуация указывает на то, что у правительства и союзников недостаточно ресурсов, чтобы защитить людей от террористов. В таком случае без профессиональной помощи вряд ли удастся обойтись.