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Политика
Мост стратегического значения через Днестровский лиман подвергся удару в четвертый раз
10 мая, 2022 17:19
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Pixabay
По стратегически важному мосту через Днестровский лиман в Одесской области нанесен новый, четвертый по счету удар. Три предыдущих пришлись на 26 и 27 апреля, а также 2 мая.
Об ударе сообщает Meduza* (СМИ признано иноагентом).
Напомним, этот железнодорожный мост соединяет южную часть Одесской области с остальной Украиной. В случае разрушения моста проехать по суше можно будет только через территорию Молдовы.
Оперативно проверить информацию в условиях спецоперации невозможно. «Русская планета» предупреждает, что к ней необходимо относиться с осторожностью.
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