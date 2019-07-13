Москвичи митинговали за Грудинина и против пенсионной реформы

13 июля в Москве состоялся многотысячный митинг протеста. Акция проходила под лозунгами: «За справедливость и права граждан!», «Остановим произвол власти!», «Защитим Грудинина!». Собравшиеся потребовали прекратить произвол в отношении Совхоза им. Ленина, которое возглавляет Павел Грудинин, бывший кандидат в президенты РФ от КПРФ. Как считают его сторонники, власти планируют «рейдерский захват» Совхоза.

На митинге выступили Павел Грудинин, Геннадий Зюганов, Валерий Рашкин, Анастасия Удальцова, а также кандидаты в депутаты Мосгордумы от левых сил. Выступающие критиковали политику российских властей, требовали отставки правительства, а также призывали голосовать за оппозицию на грядущих осенних выборах.

Анастасия Удальцова заявила, что в годовщину протестов против повышения пенсионного возраста становится особенно очевидно, насколько правящая группировка оторвалась от интересов народа. «России нужна смена курса развития, нужен «левый поворот»!

«Мы собрались здесь прежде всего для того, чтобы еще раз заявить: финансово-экономический курс, проводимый правительством Путина, полностью обанкротился! Мы считаем, что без смены этого курса, без формирования правительства народного доверия, без поддержки народных предприятий ничего позитивного для простого человека быть не может! Ведь простому человеку оставили лишь безработицу, вымирание, нищую зарплату и пенсию», - заявил на митинге лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Павел Грудинин сообщил, что на сотрудников совхоза оказывается огромное давление. В связи с этим он подчеркнул необходимость объединения усилий для защиты народного предприятия. «Спасибо вам большое! Вместе мы победим!», - выразил уверенность Павел Николаевич.