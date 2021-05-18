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Политика

Москва занимает первое место в России по сумме выданных льготных кредитов, – Владимир Ефимов

Кирилл Голубев
18 мая, 2021 17:25
3 мин
Кирилл Голубев
18 мая, 2021 17:25
3 мин

По стоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тысяч кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей. Это 28% от общего объёма выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичный Росреестр зарегистрировал с января по апрель 2021 года максимальный объём оформленных жилищных ипотек – 39 485 заключенных договоров. Это на 44% больше показателей 2020 года, когда было оформлено 27 488 ипотек, и на 36% – 2019 года, когда было оформлено 28 948 договоров.

«С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру-декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тысяч и пока это наивысший объём за всё время учёта ипотечного жилищного кредитования в Москве», отмечает Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.

Вице-мэр Владимир Ефимов добавил, что с начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных льготных кредитов. Только за январь-апрель текущего года выдано 21,3 тысячи кредитов на общую сумму в 129,7 млрд рублей, уточнил он.

Льготная ипотека стимулирует развитие столичного строительного комплекса. Так, объём ввода недвижимости в Москве в марте превысил показатели 2020 года на 6,5%, а всего за I квартал 2021 года в столице введено 1 141,5 тысячи м2 жилья или 6,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом.

Об Управлении Росреестра по Москве

На территории Москвы функции по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных осуществляет Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Управление Росреестра по Москве).
Руководителем Управления Росреестра по Москве является Игорь Майданов.

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