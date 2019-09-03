Москва выбирает депутатов в режиме онлайн

8 сентября москвичи первыми в России смогут поучаствовать в эксперименте по выборам через Интернет. Дистанционное электронное голосование будет проводиться в трех избирательных округах на выборах депутатов в Мосгордуму.

Участие в нем добровольное и доступно наряду с традиционным способом. Об эффективности и целесообразности применения новых технологий в политике «Русской планете» рассказал партнер консалтинговой компании Strategy Partners, руководитель «Центра цифровой трансформации» Андрей Шолохов.

В первый раз я был участником дискуссии о выборах, проведенных электронным способом еще в 1995 году, когда технологии только зарождались. На текущий момент электронное голосование работает в качестве пилотного проекта в нескольких странах, например, США, Великобритании, а также в более расширенном варианте в Эстонии и Швейцарии. Ограничения обычно делаются по кругу вопросов, которые задают избирателям, региону голосования и прочее.

- Может ли это привести к экономии бюджета?

На первом этапе внедрения электронного голосования как раз бюджет на проведение выборов будет увеличен, так как необходимо поддерживать довольно длительное время оба способа проведения голосования, как электронный, так и традиционный. Полностью заменить традиционный способ голосования в ближайшие годы, скорее всего не удастся.

- Повысит ли это явку?

Одно из предположений, которое делается при пилотировании электронного голосования состоит в повышении явки за счет большего вовлечения молодёжи.

Тем не менее есть некоторые ограничения, например, требования зарегистрироваться в системе голосования за определенный период до выборов. Необходимо проводить разъяснительную работу с избирателями, которые не хотят посещать выделенные выборные площадки, заранее, чтобы они могли воспользоваться правом на электронное голосование.

Даже, если максимально упростить процедуры, то повышение явки если и возрастёт, то на короткий срок (количество голосований). Вопрос традиционно сведется к способности политических партий мобилизовать своих сторонников, и к сожалению наличие вариантов голосования может понизить явку. Одно дело говорить сторонникам один алгоритм для голосования, другое дело рассказывать о вариантах.

- Легко ли реализовать в регионах?

Думается, должно пройти определенное время, пока система электронного голосования приобретет окончательный практический вид. Когда это произойдет, то масштабирование в регионах должно пойти очень быстро. В текущей ситуации, наиболее практичным выглядит реализация пилотных проектов в нескольких разных регионах для оценки разных параметров процесса.

- Стоит ли доверять новому способу подсчета голосов?

С одной стороны, технически реализовать систему, которую можно считать корректной с точки зрения подсчёта голосов, реализовать можно. В Москве используют технологию блокчейн для голосования для того, чтобы реализовать право анонимности. С точки зрения подсчета голосов необходимо алгоритм, который осуществляет его подсчет, сделать с открытым кодом, чтобы теоретически каждый мог проверить, есть ли возможность «взломать» систему. В любом случае потребуется определенное время, чтобы система пришла к определенной сбалансированности между открытостью, анонимностью голосующих и доверительному отношению населения к правильности подсчёта голосов.

Одной из возможностей, которая обсуждается в связи с появлением электронного голосования, является реализация прямой или непосредственной демократии, когда избиратели могут голосовать за законы или решения напрямую, а не через своих представителей.

До сих пор такая возможность была ограничена сложностью в реализации подобного голосования. Например, проведение референдумов по традиционной системе связанно с большими расходами на их организацию. Проведение электронного голосования в некоторой перспективе может существенно сократить издержки на реализацию принципов непосредственной демократии.

Думается, исчезновение технологического барьера не приведет непосредственно к реализации прямой демократии, не в последнюю очередь из-за большого количества вопросов, которые необходимо постоянно выносить на голосование. На мой взгляд, «разделение труда», когда специальные представители принимают большинство решений в области законодательства, сохранится, тем не менее количество прямых волеизъявлений в перспективе будет расти.

Автор: Андрей Шолохов, партнер консалтинговой компании Strategy Partners, руководитель «Центра цифровой трансформации»