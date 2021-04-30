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Политика

«Москва» выстрелили ракетой в сторону Черного моря

Артем Денисов
30 апреля, 2021 06:03
1 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 06:03
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Российский ракетный крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан» в Чёрном море.

Таким образом, была поражена надводная мишень на дальности в 30 километров. С целью обеспечения безопасности морской полигон и прилегающую акваторию, в которой была проведена ракетная стрельба, закрыли для судоходства, сообщает ТАСС.

Тем временем, для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Программа проектирования рассчитана на пять лет. На него будет потрачено $46,45 млн в 2021 году и $150 млн в 2022 году

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