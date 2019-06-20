Москва усиливает ракетный щит от удара извне
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Москва усиливает ракетный щит от удара извне

Какими возможностями будет обладать обновлённая система ПРО

Миноброны РФ планирует завершить модернизацию системы противоракетной обороны Москвы к 2022 году. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании по вопросам реализации Гособоронзаказа. Министр обороны не уточнил, в чём заключается программа обновления противоракетной обороны. Однако анализ открытых источников позволяет судить о том, что система получит новые противоракеты и оборудование.

Круглосуточно и в автоматическом режиме

Согласно договору об ограничении ПРО от 1972 года, СССР/Россия имеет право прикрывать от ядерного удара только Москову и Центральный промышленный район. Соединённые Штаты в 2002 году вышли из этого соглашения, но РФ на официальном уровне продолжает придерживаться его пунктов.

Система ПРО Москвы А-135 «Амур» включает комплекс объектов в ближнем Подмосковье: командно-вычислительный пункт, многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) «Дон-2Н» и шахты с противоракетами. Основные элементы расположены в Софрино-1. За эксплуатацию А-135 отвечает 9-я дивизия ПРО

В голове обывателя система противоракетной обороны Москвы чаще всего ассоциируется со строением пирамидального типа белого цвета. Это РЛС «Дон-2Н», которая способна фиксировать и сопровождать баллистические цели в ближнем космосе на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Данная станция считается самой эффективной в мире в сантиметровом диапазоне.

«Дон-2Н» состоит приёмных и передающих фазированных антенных решёток, которые предназначенные для сопровождения объектов и передачи команд наведения противоракетам. Внутри РЛС расположено множество технических помещений и командный пункт 9-й дивизии. В случае необходимости военнослужащие могут в кратчайшее время попасть на станцию по специальному пешеходно-транспортному туннелю.

«РЛС обладает высокой помехозащищённостью. Вмешательство хакеров и взлом компьютерной системы полностью исключены, так как программное обеспечение и компонентная база являются продуктами исключительно отечественных предприятий. Программно-вычислительный комплекс функционирует автономно, а связь с другими военные объектами осуществляется по закодированным каналам», — заявил журналистам в январе 2018 года начальник отдельного радиотехнического узла полковник Дмитрий Шамин.

«Дон-2Н» функционирует круглосуточно и в автоматическом режиме. Офицеры 9-й дивизии занимаются мониторингом воздушно-космического пространства, и отдают машинам команды. На сопровождение все цели берутся автоматически. Ежедневно военнослужащие проводят по 2-4 тренировки. 

На них отрабатывается имитация отражения ядерных атак с разных географических направлений. В ходе подобных занятий, прежде всего, проверяются точностные характеристики измерительных приборов

Офицеры 9-й дивизии ПРО получают актуальную разведывательную информацию о количестве носителей МБР США, находящихся на боевом дежурстве, и районах их дислокации. Главная угроза для России исходит от атомных подводных лодок ВМС Соединённых Штатов, которые бороздят просторы Атлантического и Тихого океанов.

От эксперимента до боевой системы

Появлению А-135 наша страна обязана, прежде всего, генерал-лейтенанту, доктору технических наук, члену-корреспонденту Академии наук СССР, Герою Социалистического Труда Григорию Васильевичу Кисунько. В 1950-е годы он вместе с группой учёных смог доказать возможность перехвата головных частей межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Создание противоракетного щита началось с разработки экспериментальной системы «А». В 1960-е  годы СССР стал обладателем уже боевой платформы ПРО под обозначением А-35 «Алдан». Система могла отразить восемь парных баллистических целей с разных направлений

В 1965 году были запущены НИОКР по мобильной системе С-225 «Азов» с ракетами ближнего и среднего эшелонами перехвата, но в 1973 году после заключения Договора об ограничении ПРО работы по проекту были приостановлены. Советское правительство скорректировало планы учёных по развитию противоракетного щита. 7 июня 1978 года Совет Министров принял постановление №585-119 о проекте территориальной противоракетной обороны. Речь шла о системе А-135 «Амур».

Строительство объектов в Подмосковье заняло около четырёх лет (1980-1983 годы). Однако создание  стрельбового комплекса «Амур» затянулось. Учёным пришлось решать очень сложную задачу из-за появления разделяющихся головных частей МБР в арсенале вероятного противника. Только в декабре 1990 года началась опытная эксплуатация системы ПРО Москвы. На вооружение А-135 была принята 17 февраля 1995 года.

Совершенствование А-135 носит непрерывный характер. Характер военных угроз требует регулярно замены оборудования и обновления программного обеспечения. Например, последние годы происходит замена комплексов средств автоматизации (КСА) «Центр» на изделия 83т212 разработки ОАО «НИИ автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина

Появление А-235 к 2022 году — это своеобразный рубеж в развитии системы ПРО Москвы. Ожидается, что, помимо новейшей аппаратуры, система будет вооружена ракетами ближнего и дальнего перехвата. Сейчас в арсенал А-135 входят только ракеты ближнего эшелона 53Т6, созданные в СССР. Ракеты дальнего эшелона 51Т6 «Азов» были сняты с вооружения, предположительно, в 2000-е годы.

Последнее время на полигоне Сары-Шаган Минобороны проводит испытания ракеты ближнего перехвата 53Т6М. Как ожидается, она превзойдёт советскую предшественницу по скорости (4 км/c), качеству и надёжности электронной начинки (допустимый показатель перегрузки — 300 g). Дальность перехвата цели 53Т6М составит более 100 километров, высота — от 30 до 50 километров.

По сообщениям западных СМИ, новая ракета дальнего эшелона создаётся в рамках проекта ПЛ-19 «Нудоль». По неподтверждённой информации, она способна поражать цели на дальности до 600 километров и высоте около 200-300 километров. Боеприпас пополнит арсенал А-235 и зенитной ракетной системы С-500 «Прометей»

Скорее всего, 53Т6М оснащена обычной (неядерной) боевой частью, а таинственная ракета дальнего эшелона будет осуществлять кинетический перехват. Данные сведения позволяют сделать вывод о значительном повышении точностных характеристик новых противоракет.

В уязвимом положении

С большой вероятностью А-235 получит обозначение «Нудоль», хотя в СМИ можно встретить массу других предположений. Модернизация позволит заметно усилить противоракетный щит, развернутый над Москвой. Предполагается, что другие стратегически важные регионы РФ будет прикрывать С-500. Однако развёртывание этой уникальной ЗРС затянется на 10-15 лет из-за высокой стоимости, сложностей в налаживании кооперации и организации серийного производства.

Ввод в строй А-235 и грядущее появление в войсках «Прометея» — очень важные события для укрепления обороноспособности РФ. Тем не менее, необходимо понимать, что Россия не в состоянии полностью накрыть противоракетным щитом всю территорию. Это нереалистичная и невероятно дорогостоящая задача.

Также важно отметить, что ни один комплекс ПРО в мире не может гарантировать 100-процентную вероятность перехвата. К тому же сценарий атомной войны предполагает, что ядерная держава практически единовременно осуществит пуск почти всех МБР из разных носителей

При этом А-135 создавалась для отражения ограниченного ядерного удара. На что-то большее система неспособна. В уязвимом положении находится не только РФ, но и США. Вероятность гарантированного уничтожения, как и в годы холодной войны, охлаждает горячие даже самые головы по обе стороны океана.

Кроме того, перехват боевой части МБР противоракетой ближнего радиуса непременно приведёт к радиоактивному заражению атмосферы и гибели десятков, а может и сотен тысяч людей. ПРО Москвы — это последний эшелон защиты от ядерного удара. Его основная задача уберечь военно-политическое руководство РФ в случае ядерного апокалипсиса.

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