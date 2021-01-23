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Политика
Москва: появились первые данные о пострадавших на Пушкинской
23 января, 2021 16:21
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Русская планета
В центре столицы на Пушкинской площади медики оказывают первую помощь пострадавшим во время несанкционированного митинга. Предварительно травмы получили до 7 человек. В своем большинстве это молодые люди.
Основной характер травм – ушибы, ссадины и гематомы. В частности, люди получили ушибы после ударов по голове, пишет Московский комсомолец.
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