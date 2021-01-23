Политика

В центре столицы на Пушкинской площади медики оказывают первую помощь пострадавшим во время несанкционированного митинга. Предварительно травмы получили до 7 человек. В своем большинстве это молодые люди.

Основной характер травм – ушибы, ссадины и гематомы. В частности, люди получили ушибы после ударов по голове, пишет Московский комсомолец.