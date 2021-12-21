Новости – Политика
Политика
Москва озвучила Вашингтону некие «неприемлемые» предложения
21 декабря, 2021 17:52
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Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos / globallookpress
Соединенные Штаты готовы рассматривать предложения, которые внесла Москва в рамках предложений о гарантиях безопасности. Тем не менее отдельные указанные российской стороной пункты договора для США являются неприемлемыми. Об этом заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.
По её словам, Вашингтон готов обсуждать некоторые предложения России по гарантиям. Более того, Госдепартамент считает полезным обсудить их. В то же время в документе есть вещи, с которыми США согласиться не могут.
«В этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас», — приводит её слова «Газета.ru».
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