Москва наступает на грабли Новгорода

Гегель говорил, что «все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс». Не очень хочется в это верить, но очень похоже на то, что история все же развивается по спирали и прямо сейчас она заходит на очередной вираж. Дважды, трижды... но события повторяются. По крайней мере, появляется очень много некоторых неприятных совпадений.

Многие помнят, что начало российской истории связано с Новгородом, что он имел собственную государственность, а потом ее утратил совершенно недобровольно и, как это часто бывает, неожиданно. Хотя нам-то сейчас в XXI веке очевидно, что у него просто не было шансов. Он плыл по течению истории, которое естественным образом прибивало его к московскому берегу.

Было время, когда Новгород сам влиял на политический климат всей остальной Руси, когда он активно осваивал балтийскую торговлю и расширял свою территорию. Удивительно, но с «революцией» 1136 года, с обретением независимости и установлением «республиканских» порядков, вся эта бурная деятельность постепенно сворачивается. Новгордцы получают собственную армию, финансовую самостоятельность, полную свободу во внутренней и внешней политике, но без князя как будто не знают, что с этим делать. Что-то мне сейчас подумалось про СССР. В России тоже в 1991-ом свершилась в общем-то революция и «счастье было так возможно, так близко»

Хотя, почему собственно новгородцы не знали как дальше быть. Он были вполне уверенны в своих действиях, как и мы в 90-х. По своему они использовали сложившееся положение по максимуму. Так, как того требовали особенности новгородского общества и новгородской экономики. Поэтому давайте разберемся в этих особенностях.

Новгород был действительно необычным городом, аналогов которому подобрать сложно. Это был очень архаичный землевладельческий конгломерат. Город не просто принадлежал знати, а значительная часть городской земли действительно была собственностью бояр и житьих людей. Множество новгородцев жили на их усадьбах работая на себя и на хозяина и оказывая ему политическую поддержку на вече. Знать при этом получала дополнительные рычаги манипулирования «общественным мнением» имея возможность лишать строптивых работы и дома. В то же время рядовичи оставались лично свободными и даже можно сказать, что они реально находились в лучшем экономическом, социальном и политическом положении, чем население других русских городов, от поддержки которых князья и бояре зависели куда меньше и от которых требовалось просто не бунтовать. В некотором роде это похоже на современную российскую демократию с использованием административных ресурсов, шантажом и подкупом избирателей.

Надо отметить одну важную особенность собственно боярской части населения Новгорода. Если в княжествах это были лепшие дружинники князя, обязанные именно ему своей знатностью, то в Новгороде знатность определеялась не службой, а размером земельной собственности. И эта оторванность от государственного интереса, приоритет интереса частного также сыграет роль в падении Республики

Именно этот частный интерес знати фактически препятствовал развитию ремесленного производства в городе. Парадоксально, но развитие внешней торговли Новгорода тормозило его экономическое развитие в целом. Новгородское боярство, владея обширнейшими землями не могло извлекать выгоду из их сельскохозяйственной эксплуатации в силу суровых климатических условий. Главным источником богатства города была пушнина. Оброк новгородские крестьяне часто платили мехом, мехами же отдавалась дань Новгороду с Заволочья, Перми, Печеры, Югры и Терского берега. Вывоз меха в Европу достигал фантастических объемов в сотни тысяч шкур в год. Партий меньше сотни шкурок просто не сущестовало.

И иногда кажется, что это продолжается по сей день. Только вместо Новгорода Россия, вместо бояр олигархи, а вместо меха и воска, энергетическое и металлургическое сырье. А может и не кажется. Посмотрите на богатейших людей страны и источники их богатства. Леонид Михельсон – газ, Алексей Мордашев, Владимир Лисин и Алишер Усманов – чермет, Геннадий Тимченко – газ, уголь, нефть, Вагит Алекперов и Михаил Фридман – нефть, Владимир Потанин – цветмет, Андрей Мельниченко – уголь, Виктор Вексельберг – нефть, газ, цветмет

Но главный-то торговец топливным сырьем у нас государство. И похоже его это полностью устраивает. Также как некогда шкурная коммерция абсолютно устраивала власти Новгорода. При том что львиная доля внешнеэкономических связей Новгородской республики контролировалась Ганзой (союзом торговых городов Европы) и велась на ее условиях. В числе этих условий был запрет на приобретение у новгородцев готовых изделий. Вплоть до того, что к торговле не принимались шкурки с обрезанными головами и лапками.

Те же требования предъявлялись к новгородской торговле вторым по значимости товаром – воском. Сейчас нет таких ограничений, но я затрудняюсь сказать, было ли когда-нибудь в российском экспорте преобладание если не высокотехнологичной продукции, то хотя бы предметов с приличной степенью переработки. Россия торгует сырьем: сырой нефтью, газом, углем, чугунными чушками и листовым железом, необработанными алюминием и никелем.

Конечно Россия продает машины и самолеты, оборудование и оружие, но их доля незначительна. Новгородские купцы тоже привозили в Европу некоторые готовые ремесленные изделия, но объемы этой торговли были не сопоставимы с основным, сырьевым потоком. Вообще торговля новгородских купцов «за морем» на фоне ганзейских масштабов была прямо скажем, не особо впечатляющей. Удивительно, но если сравнивать сейчас объемы экспотрта, то Россия проигрывает объединенной Европе также как некогда Новгород проигрывал Ганзе.

Ганза обладала могущественнейшим на Балтике торговым флотом почти в 1000 судов общей грузоподьемностью до 80 тысяч тонн. Торговых кораблей новгородцев, способных выходить в Балтику, насчитывалось всего несколько десятков. Подавляющее большинство ганзейских городов были морскими портами. У Новгородской республики не было ни одной морской гавани

Так получилось из-за того, что «грады ставити» было прерогативой князя. Опасаясь усиления княжеской власти сами новгородцы препятствовали градостроительству. В итоге на территории, принадлежавшей Новгороду, гигантской не только по средневековым меркам, было всего с десяток более или менее крупных поселений сугубо континентальной ориентации, и около 30 крепостей, служивших скорее опорными пунктами для сбора меховой дани с финно-угорских племен, чем для стратегической обороны от шведов, немцев или русских князей.

Надо отметить, что над богатейшим русским городом Дамокловым мечом нависала постоянная угроза голода. Получив политическую независимость он от этой опасности так и не избавился. Если обратить внимание, то можно заметить, что в Новгород приглашались князья из доминирующей на Руси ветви Рюриковичей. Менялась ситуация на Юге - «менялось» политическое настроение на Севере. А все потому, что Новгород был абсолютно зависим от подвоза хлеба с «низовских» земель. Это был мощнейший рычаг давления на Новгород, который работал безотказно. Хлебные «санкции» очень быстро делали гордых новгородцев гораздо сговорчивее. И поделать с этим никто ничего не мог.

Сейчас голод России не грозит. Вернее, не грозит масштабный национальный голод. Опасность представляет недопустимое расслоение по уровню потребления, в том числе по уровню потребления продовольствия. В то время как одни семьи тратят на продукты всего 15% общего дохода, у многих других на это уходит до 45%. Продовольственное эмбарго, наложенное Россией в ответ на санкции, ударило по россиянам куда больнее самих санкций. Оно не только вызвало рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, но также увеличение использования заменителей на пищевых производствах, а главное – рост розничных цен на продукты питания

Автоматически это поставило малообеспеченные семьи на грань выживания. Впервые после 90-х было отмечено увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. За чертой бедности по разным подсчетам сейчас находится от 15 до 20% россиян. В 2013 году этот показатель составил 10,8%. Тогда было проведено исследование питания населения, результаты которого показали, что 6% недоедают в полном смысле этого слова, 47% не могли формировать рацион в соответствии с нормами здравоохранения. (Данные взяты из «Выборочного наблюдения рациона питания населения» Росстата 2013) И это до введения эмбарго.

На этом фоне даже как-то неудобно говорить о том, что несмотря на эмбарго в России чрезвычайно высока зависимость АПК от внешнего рынка. Импортные семена, корма, химикаты, техника и запчасти к ней, упаковка и прочее составляют в себестоимости отечественных продуктов питания от 20 до 80%. Даже в себестоимости фасованной соли доля валютных расходов достигает трети.

Но вернемся к Новгороду. Сил на захват плодородных земель в мягком климате у Республики не было. Предположительно, во всей Новгородской земле в XV веке проживало примерно 250-300 тысяч жителей, из них 30-50 тысяч составляли население собственно Новгорода. Северные земли были не в состоянии прокормить больше. В то же время у Московского князя по самым скромным подсчетам было не менее 6 млн подданых. В соседнем Великом княжестве Литовском обитало около 3,5 млн человек. Путь на Юг для Республики был закрыт. Кстати, тут тоже можно провести параллель с современной Россией. Сейчас завоевания не актуальны, но население исключительно важно уже как созидающая сила.

Именно эти миллионы создают товары и услуги, обеспечивают их оборот и в итоге дают экономический рост. 146 млн человек, ставящие Россию на 9-ое место по численности населения среди стран мира, сосредоточены в основном в ее европейской части. Почти 70% россиян живут всего лишь на 20% ее территории. А ее малонаселенную азиатскую часть с юга подпирает сосед с самой большой численностью населения в мире. У Китая конечно же масса собственных малонаселенных земель, но сам факт того, что там живет в 10 раз больше людей, чем в России уже вызывает чувство дискомфорта

На фоне него факт того, что Евросоюз по совокупности населения также обгоняет Россию, хотя, всего в 3 раза, остается незамеченным. Как и то, что свободных земель там практически не осталось, а плотность населения между тем превышает аналогичный показатель нашей страны, даже если брать в расчет только европейскую ее часть, в 4 раза. И, самое неприятное, и в Китае, и в ЕС численность населения растет, а в России – уменьшается.

Есть мнение, что население не имеет значения, была бы сильная армия. Новгороду армия не помогла. В 1471 новгордское войско превосходило московское более чем в 2 раза, и проиграло. И дело даже не в профессионализме. Новгородцы, обычные рядовые новгородцы, не желали воевать с Московой даже если этого желала она.

С объединением русских земель под властью Москвы Новгород фактически утратил какую-либо альтернативу ей при выборе князя. Слабые попытки связаться с Литвой основывались на родстве Гедиминовичей с Рюриковичами и были крайне непопулярны в народе. На протяжении всего Средневековья, в период Возрождения и последующей эпохи Нового времени основным культурным маркером была религия. Различия в вероисповедании вели к жесточайшим войнам, а религиозная нетерпимость доходила до крайностей. В этой системе ценностей агрессивная Москва с откровенно захватнической политикой тем не менее воспринималась новгородцами, как правильный союзник и лучший выбор.

С тех пор конечно многое изменилось. Но на Россию сейчас оказывается огромнейшее внешнее политическое и экономичекое давление.

Когда-то также на Новгород с одной стороны давила Москва, а с другой Ганза. Как шагреневая кожа сжималось его влияние. Он потерял Псков, Белоозеро, Устюг, Вятку. При этом его возможности играть на противоречиях противников-партнеров методично сокращались усилиями все той же Москвы и Литвы. Также и сфера влияния России сильно сократилась за последние 30 лет и играть на международной арене становится все сложнее и труднее

Еще Александр III заметил, что «во всем свете у нас только 2 верных союзника, наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». Так что современные россияне, готовы воевать с любым на кого пошлют, не взирая на общность веры, языка, культуры, общественного устройства и политических убеждений. Но проверять эту готовность все же не хочется.

Современная Россия воспроизвела в значительной мере многие недостатки новгородской общественно-политической системы и экономики. Но эти недостатки можно найти в той или иной степени в любой стране. Вероятно только некоторая их критическая совокупность, способна привести к краху. Однако вряд ли кто-то способен точно сказать какая же именно совокупность является критической. Возможно что решающую роль сыграют совсем другие факторы. Но здесь и сейчас у нас есть хорошая возможность учесть ошибки прошлого, и исправить те минусы, которые оказались некогда роковыми для самой большой средневековой республики.

Автор: Татьяна Мориц