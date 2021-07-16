Московские политологи назвали предстоящие выборы в ГД самыми конкурентными

Политика

Политическая конкурентность на выборах разных уровней в России значительно выросла за последние годы. Предстоящая кампания может стать самой конкурентной. Об этом высказались эксперты Московского клуба политологов на круглом столе по теме «Выборы в ГД-2021: тенденции и перспективы».

Согласно докладу Фонда исследований проблем демократии, политическая конкуренция в России на порядок увеличилась – в первую очередь об этом свидетельствует статистика. Представители Московского клуба политологов подтвердили эту тенденцию.

«Достаточно провести параллель с 2016 годом. Тогда о своем желании участвовать в выборах изначально заявили 215 кандидатов. Зарегистрировано было 173 кандидата от 13 партий и 32 самовыдвиженца, из которых участвовали в кампании только двое. Сегодня уже известно о 202 кандидатах. При том, что «Партия пенсионеров» еще не опубликовала свой список одномандатников», – рассказала политолог, публицист, автор проекта «Женщины и власть» Наталия Елисеева.

Однако, как отметил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», автор проекта «Электоральные процессы простыми словами» Александр Асафов, о высоком уровне конкуренции свидетельствуют не только цифры.

«Во-первых, в этом году появились новые политические силы, которые уже попробовали себя в 2020 году. Это и «Новые люди», и другие новые малые партии. Во-вторых, старые парламентские политические силы провели определенный ребрендинг. Если посмотреть на список той же «Единой России», он серьезно обновлен. О чем это говорит? Конкуренция выросла настолько, что достаточно инертные парламентские партии вынуждены обновляться, чтобы заинтересовать избирателей», – резюмировал Асафов.

Среди ведущих тенденций электоральной кампании этого года политологи также выделили снижение юридической грамотности у политических партий, в первую очередь новых. По словам политолога, эксперта Центра прикладных исследований и программ Дениса Ширяева, это ограничивает перспективы многим молодым политикам.

«Кандидаты подают документы, которые не соответствуют требованиям избирательной комиссии. <…> Все говорят о том, что наша действующая власть душит и губит независимых кандидатов. В действительности же независимые депутаты сами душат и губят себя тем, что не знают, какие документы подавать при выдвижении», – объяснил Ширяев.

А вот относительно перспектив вхождения новых партий в Госдуму VIII созыва мнения представителей Московского клуба политологов разделились. В то время, как часть экспертов спрогнозировала, что политические силы в парламенте останутся прежними, их оппоненты посчитали, что как минимум у одной из новых партий есть шансы стать в нижней палате пятой.