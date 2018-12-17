Молох праздника независимости

Администрация президента РФ в очередной раз направила поздравительную телеграмму коллеге Владимира Путина Нурсултану Назарбаеву «по случаю национального праздника — Дня независимости». В поздравительном тексте российский лидер «высоко оценил российско-казахстанские отношения стратегического партнёрства и союзничества».

Подобные телеграммы от АП каждый год получают почти все президенты бывших советских республик. Отправка «поздравлялок» по случаю Дня независимости давно превратились в дипломатическую рутину. Тем более, что на официальном уровне День независимости является одним из важнейших праздников в странах бывшего СССР, в том числе и в РФ. У нас его отмечают 12 июня, в Казахстане — 16 декабря.

Сейчас очень редко обращают внимание даже на саму формулировку этого праздника. Хотя слово «независимость» априори подразумевает избавление общества от условного ига неких сил, которые сдерживали, либо мешали этому обществу свободно развиваться. Независимость всегда достигается посредством уничтожения зависимости. Но от кого же тогда стали независимы Казахстан, Россия и другие постсоветские государства?

В угоду новой идеологии

История распада или, как чаще говорят у нас в стране, развала СССР — это болезненная для России тема. Граждане РФ склонны считать, что исчезновение второй по военной и экономической мощи державы принесло исключительно негативные последствия. Именно по этой причине россияне не понимают смысла празднования Дня независимости (12 июня). Ведь это, по сути, годовщина краха советской государственности, ядром которой были Россия и русский народ.

В других республиках господствует иной взгляд на этот праздник. Наши «друзья» и «братья» почти всегда отмечают День независимости с размахом. Правда, стоит признать, что тон задаёт в основном не народ, а власть, которая практикует перенос военных парадов с 9 мая на дату Дня независимости. Фактически происходит подмена настоящего священного праздника на искусственно созданный и пока мало популярный.

В этом способе формирования новой идентичности как раз и заключается главный парадокс Дня независимости. Гражданам постсоветских стран навязывают так называемые «национальные ценности», которые противоречат исторической общности с другими народами, включая русских, как главной объединительной силе.

От кого же стали независимы постсоветские республики? Ответ напрашивается сам собой: от Москвы, России, русских. На этом идейном фундаменте с 1990-х годов выстраивается новая национальная идентичность и всё, что ей противоречит, будет неизбежно уничтожено и стёрто из народной памяти. Однако наряду с выкорчёвыванием всего русского (или российского) исчезает огромный пласт аутентичной культуры постсоветских республик.

За примерами далеко ходить не надо. Наибольший градус русофобии наблюдается в Прибалтике, на Украине и в Грузии, где нахождение в составе СССР официально объявлено «оккупацией». И если латыши, эстонцы, литовцы по своей воле в СССР не вступали, да и с русскими их объективно не так много связывает, то украинцы и грузины, вычёркивая из своей национальной памяти Россию, утрачивают историческую связь между поколениями и с окружающим миром в целом.

После разрыва

Например, в Грузии не принято рассказывать о том, что страна вообще хоть когда-то была зависима, и ей при этом жилось хорошо. Обструкции подвергается даже царский период. Доходит до маразма, когда гиды повествуют исключительно об истории страны в период Грузинского царства (1008 — 1555), но не упоминают такие славные имена как князь Пётр Багратион, командующий 46-й армией Константин Леселидзе, генерал Порфирий Чанчибадзе, зачитывавший акт о капитуляции Германии.

Более того, этнические грузины (Иосиф Сталин, Лаврентий Берия) приняли самое непосредственное участие в строительстве советского государства, которое так ненавидят сейчас в Грузии. Но нет! История Грузии, которой можно гордиться, — это только периоды государственной независимости, остальное — мрак, оккупация и издевательство над народом. Вот таким образом вычёркивается 200 лет национальной истории, начиная с добровольного (!) вхождения Грузии в состав Российской империи, а потом — СССР.

Что же остаётся в истории Грузии? Святая Нино, царица Тамара и, наверное, Саакашвили, которого многие в Грузии ласково называют Мишей. А ведь грузины не только служили России, но и руководили ею! Грузины имели возможность быть акторами мировой политики, становиться прославленными боевыми генералами, управлять атомными подлодками и стратегическими бомбардировщиками.

Аналогичная ситуация и с Украиной. Мощная в промышленном, научном и военном отношениях страна в 1990-е годы помножила на ноль шансы на нормальное экономическое и политическое развитие. Сейчас Украина самое бедное после Молдавии государство в Европе. А после разрыва военно-технического сотрудничества с РФ в 2014-2015 годах ВВП Украины рухнул почти вдвое (в долларовом эквиваленте).

Сегодняшняя Украина не участвует в кооперации по производству транспортных самолётов, межконтинентальных баллистических ракет, различной авиационной, космической и морской продукции. Вместо этого около 8 миллионов людей регулярно трудятся за рубежом, не имея ни малейшей возможности построить достойную жизнь на родине. Вот они плоды независимости!

К сожалению, деструктивные социально-экономические и политические процессы набирают силу в дорогом нам Казахстане, который в голове российского обывателя прочно ассоциируется со стабильностью и благополучием. Действительно первые 20 лет своего правления Нурсултан Абишевич сделал невероятное для своего народа, превратив Казахстан во вторую по экономической мощи страну после РФ на постсоветским пространстве.

Однако режим Назарбаева последние годы стремительно костенеет при полном отсутствии внятной перспективы преемственности. В республике заметно выросли националистические, исламистские настроения, а доля русских в населении сокращается. Что происходит в голове Назарбаева понять, наверное, невозможно. Он сильно подсдал физически (это видно, в том числе на протокольных кадрах), а недавнее вручение госпремии своей дочери Алие сложно воспринимать иначе, как свидетельство интеллектуальной деградации Назарбаева и показатель глубочайшего кризиса власти в республике.

На этом фоне в Казахстане постепенно выдавливают русский язык и русскую культуру. В ноябре 2018 года в республике вступил в силу «Закон о переходе на латинскую письменность». Переход на новый формат письма должен завершиться в течение ближайших семи лет. Вместо 42 букв кириллицы появятся 32 буквы латинского алфавита. Например, «Қазақстан» будет писаться так: «Qazaqstan». Что от этого реально изменится в положительную сторону для государства и простых граждан — совершенно непонятно.

Уместно напомнить, что в конце 1980-х годов Назарбаев являлся единственным противником распада СССР, а Казахстан был последней страной, провозгласившей о выходе из состава Советского Союза. Однако молох праздника независимости уничтожает остатки здравомыслия даже у тех, людей, которые раньше пользовались непререкаемым авторитетом и заслуженным уважением.

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