МОК вынес решение по костюмам сборной России для Олимпийских игр в Токио

Политика

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал дизайн формы российских спортсменов для летней Олимпиады. Ранее утвержденную для олимпийцев одежду раскритиковали за цвета.

В МОК заявили: «Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям». Заявление приводит РИА Новости.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать под своим флагом до 2022 года. Нельзя использовать национальные эмблемы и символы.

Ранее журналист газеты New York Times Тарик Панья осудил форму за то, что она выполнена в национальных цветах, что, по его мнению, запрещено.