Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

МОК вынес решение по костюмам сборной России для Олимпийских игр в Токио

Лилия Караева
16 апреля, 2021 13:52
1 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 13:52
1 мин
Проводы спортсменов на Олимпийские игры
Русский взгляд/Globallookpress

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал дизайн формы российских спортсменов для летней Олимпиады. Ранее утвержденную для олимпийцев одежду раскритиковали за цвета.

В МОК заявили: «Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям». Заявление приводит РИА Новости.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать под своим флагом до 2022 года. Нельзя использовать национальные эмблемы и символы.

Ранее журналист газеты New York Times Тарик Панья осудил форму за то, что она выполнена в национальных цветах, что, по его мнению, запрещено.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
МОК
Дизайн
Форма
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!