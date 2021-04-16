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Политика
МОК вынес решение по костюмам сборной России для Олимпийских игр в Токио
16 апреля, 2021 13:52
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Русский взгляд/Globallookpress
Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал дизайн формы российских спортсменов для летней Олимпиады. Ранее утвержденную для олимпийцев одежду раскритиковали за цвета.
В МОК заявили: «Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям». Заявление приводит РИА Новости.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать под своим флагом до 2022 года. Нельзя использовать национальные эмблемы и символы.
Ранее журналист газеты New York Times Тарик Панья осудил форму за то, что она выполнена в национальных цветах, что, по его мнению, запрещено.
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