Мочили, мочим и будем мочить

Убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине не повлияло на конструктивный характер работы в нормандском формате. В ходе брифинга, подводящего итоги работы «четвёрки», немецкий журналист поинтересовался у Ангелы Меркель, стало ли убийство причастного к террористическим актам в России грузина, воевавшего на стороне чеченских боевиков, предметом обсуждения с президентом Владимиром Путины в ходе двусторонней встречи и планируется ли продуктивное сотрудничество российской и немецкой сторон на ниве расследования инцидента.

Потупив глаза, федеральный канцлер сообщила, что, действительно, имела двустороннюю встречу с российским лидером. И даже поделилась с ним имеющимися у федерального прокурора Германии подозрениями насчёт того, кто именно стоит за убийством Хангошвили. Меркель осторожно выразила робкую уверенность в том, что Россия будет сотрудничать...

Владимир Путин сообщил, что Хангошвили был «вовсе не грузин», а кровавый убийца, в ходе одной из акций которого было уничтожено 98 человек. Также Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили был «выходцем из бандитской среды», в которой «может произойти всё, что угодно». А заодно напомнил, что Россия не раз и не два просила Германию выдать ей преступника по-хорошему. Не захотели? Держите «по-плохому». Завершив тираду, Владимир Владимирович сделал едва уловимый жест рукой, напомнивший моторику Вито Корлеоне.

«Мы подошли из-за угла…»

Убитому в Берлине Хангошвили было 40 лет. Пережив несколько покушений (последнее в 2015-м, в Тбилиси), боевик Зелимхан Хангошвили перебрался в Германию, наивно посчитав, что у российских спецслужб короткие руки.

В пятницу, 23 августа, Зелимхан засобирался в местную мечеть. Его путь лежал через парк, который находится невдалеке от его дома. Несколько лет сравнительно спокойной жизни притупили чувство опасности. И мужчину средних лет с аккуратной бородкой-испанкой он не заметил.

Приблизившись, стрелок дважды нажал на спусковой крючок из пистолета Glock (любимого оружия киллеров всего мира, используя которое не нужно тратить время на то, чтобы снимать пистолет с предохранителя — когда рука плотно обхватывает рукоятку, всё происходит автоматически). Пули попали в спину и голову Хангошвили.

Убийца, бросив оружие в реку, метнулся к заблаговременно припаркованному невдалеке мопеду, на котором попытался скрыться. Чудо! Полиция скрутила его, словно дожидалась, пока киллер разрядит свой Glock в террориста, от пребывания которого на территории ФРГ немецкие власти навряд ли испытывали удовольствие.

В кармане у преступника оказался российский паспорт, выданный на имя Вадима Соколова.

Немецкие следователи, отрабатывавшие все версии произошедшего, практически сразу же исключили базовые версии – личную неприязнь, месть, убийство на религиозной почве и т.д. В прокуратуре Берлина чётко обозначили, что виртуозность исполнения говорит о заказном характере совершённого преступления.

В связи с тем, что убийство Хангошвили было совершенно общественно опасным способом, дело передали «наверх» — в Федеральную прокуратуру Германии, контролирующую дела особой важности. «Вадима Соколова» водворили в камеру, где он пребывает до сих пор. И сделали вывод.

За спиной убийцы стоят федеральные либо региональные (угадайте – какого именно региона?) власти России. Впрочем, это всё предположения. Как сказала фрау канцлер: «Ни больше, ни меньше».

Следователи и средства массовой информации Германии сопоставили портрет задержанного и фотографию совершенно другого, попадавшего в поле зрения немецких властей, российского гражданина — Вадима Красикова. Сходство, надо сказать, действительно, серьёзно. Соколов —постаревший Красиков, которому на сей раз не удалось уйти от поджидавших исполнения российского приговора немецких полицаев.

Who is Mr. Krasikov?

Владимир Владимирович никогда не врёт. Человек, совершивший убийство Хангошвили, имеет отношение к криминальному миру так или иначе. Он объявлялся российскими правоохранительными органами в розыск за совершение убийства на территории РФ ещё в 2015 году.

В разряд «особых преступников» его возводит

наличие неестественно больших возможностей, которыми располагал этот человек

личность убитого.

Начнём с первого. Как только в розыск попал засветившийся Красиков, появился Вадим Соколов. Его паспорт был выдан в те же дни, когда Красикова объявили в розыск. Впрочем, обзавестись поддельным паспортом, при наличии средств, не так уж сложно.

А получить визу? А выехать с «липой» за пределы Российской Федерации, пройдя через все проверки в аэропортах? Это намного сложнее.

Визу в свежий паспорт Соколов получал во французском посольстве, предоставив туда сведения о том, что он — инженер-строитель из петербургской компании «РУСТ» с зарплатой 80 тысяч в месяц. Из этой конторы Вадим Соколов предоставил необходимые для подачи на визу справку 2-НДФЛ.

20 августа Соколов, действительно, улетел в Париж. Оттуда перебрался в Варшаву, где снял номер в отеле до 26 августа, обозначая таким образом временные рамки своего присутствия и обеспечивая алиби, а уж затем, рано утром, 22 августа, подался в столицу ФРГ, где 23 августа застрелил спешившего на свой последний намаз Зелимхана Хангошвили.

Конечно же, «братва», на которую кивает Владимир Владимирович, доставала своих «праведников» в любом уголке земного шара не хуже, чем Зелимхана Хангошвили достал «Вадим Соколов».

Вспомним, хотя бы, осевшего в 90-е годы в Греции под именем Владимира Кесова штатного киллера курганской преступной группировки Александра Солоника, тело которого, в итоге, нашли на мусорной свалке в пригороде Афин – Варибоби.

Один из ключевых принципов расследования любого преступления — Cui prodest? – Кому выгодно?

Зачисткой бандитского отребья занимались представители организованных преступных группировок всех мастей. Зачисткой вчерашних сепаратистов — спецслужбы, сотрудники которых (все эти «Саши-Солдаты, «Лёши-Солдаты»), если вспомнить в 90-е, охотно предлагали свои услуги преступным группировкам.

Группа того же киллера Лёши-Солдата (Алексея Шерстобитова, отбывающего 23-летнее заключение в Липецкой колонии с оставлением ему звания и наград), состояла из двух капитанов ГРУ МО РФ и лейтенанта внутренних войск. В ответ на вопрос: «Зачем убивали?» вчерашние «защитники родины» отвечали буднично:

«Я солдат, это моя работа»

Ещё раз: Владимир Владимирович никогда не врёт. Методы работы и кадровый состав криминального мира и спецслужб, схож и «взаимоперетекаем».

Рыдать по Зелимхану Хангошвили, однако, не будем. Он был тоже «солдат» и свою «военную» карьеру начал во время Второй чеченской, когда из Грузии поехал воевать на стороне сепаратистов, вскоре став одним из полевых командиров.

Когда Путин навёл в Чечне порядок железной рукой, Хангошвили объявили в розыск. В августе 2008 Хангошвили попытался было примкнуть к грузинским военным, но конфликт в Южной Осетии развивался настолько стремительно, что когда Зелимхан успел добраться к месту ведения боевых действий, грузины уже спешно отступали.

Был эпизод, когда Хангошвили с другими головорезами брал в заложники жителей одного из сёл на территории Грузии.

Но что за теракт, в котором погибли сразу 98 человек? О каком именно трагическом эпизоде говорит Владимир Путин, обвиняющий убитого Зелимхана Хангошвили в организации терактов в метро?

Такого количества жертв в столичной подземке не было. В 2004 году, когда сработала бомба на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» погибли 42 человека. В 2010-м, когда сразу два взрыва произошли на станциях «Парк культуры» и «Лубянка», погиб 41 человек из числа спустившихся в тот скорбный день в метро.

Вероятно речь идёт о том, что Хангошвили причастен к организации терактов на Северном Кавказе. Зелимхан Хангошвили, действительно, планировал их, занимался организацией «мероприятий» по согласованию с Масхадовым, Басаевым, Умаровым, готовя смертников для этих операций.

Теперь сотрудники российских спецслужб прислали «ответку», подготовив неплохого специалиста для самого Хангошвили. Отметили, так сказать, 20-летие славного путинского тезиса о повсеместном преследовании террористов. К слову, знаменитые слова прозвучали ровно 20 лет назад. Судя по реакции Макрона и Меркель, Европа относится к ликвидациям предателей и сепаратистов за рубежом с пониманием.

Такая история.