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Политика
Многолетняя война в Афганистане может быть завершена созданием «исламской системы»
20 июня, 2021 19:55
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Afghan President Palace/XinHua
В «Талибане» (организация запрещена в РФ) допустили возможность достижения мира, при условии выстраивания системы с верховенством принципов ислама.
«Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев», - приводит «Интерфакс» слова одного из лидеров движения Абдулы Гани Барадара.
При этом, по словам Барадара, изменения могут коснуться прав женщин в стране. Тем не менее, их мнение обещают учитывать. Переговоры с официальным Кабулом продолжаются.
Агенство также напоминает, что в стране продолжается вывод контингента НАТО.
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