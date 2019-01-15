Мнимое возмездие за сбитый Ил-20

Премьер-министр Израиля заявил, что Тель-Авив продолжит наносить удары по Сирии. 12 января израильская авиация выпустила ракеты по нескольким объектам в международном аэропорту Дамаска. Целями ВВС были склады с оружием для иранской армии. Пуски ракет были совершены на границе с Ливаном.

«Это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии. При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки», — сказал Нетаньяху. Премьер-министр Израиля добавил, что армия продолжит операцию «Северный щит» против шиитской военизированной группировки «Хезболла», которую поддерживает Иран.

Насколько результативными были ракетные пуски по аэропорту Дамаска — до сих пор непонятно. Нетаньяху отчитался об успешном выполнении боевой миссии. Однако государственный телеканал САР Syria TV.сообщил, что сирийскими ПВО удалось поразить восемь ракет противника. Правда, информация об ущербе осталась неизвестной.

Подвели под удар

Ракетная атака израильских ВВС стала второй после крушения российского разведывательного самолёта Ил-20 над Средиземным морем в провинции Латакия. Предыдущий налёт авиации ЦАХАЛ произошёл в декабре 2018 года. Целями израильтян также стала иранская военная инфраструктура.

Авария Ил-20 произошла 17 сентября 2018 года. Российский самолёт стал жертвой «дружественного огня» сирийского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

По информации Минобороны РФ, Ил-20 фактически подвели под удар четыре израильских истребителя F-16, которые находились в тот момент неподалёку от российской машины и осуществляли бомбардировку иранских военных объектов. Сирийские зенитчики по ошибке приняли Ил-20 за группу израильских истребителей.

Жертвами происшествия стали 15 российских военнослужащих. Вину за инцидент Минобороны РФ возложило на Израиль. В частности официальный представитель военного ведомства генерал Игорь Конашенков заявил, что «вина за трагедию с российским самолётом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности».

По словам генерала, Тель-Авив неохотно координировал с Москвой проводимые в отношении Сирии операции. Например, 17 сентября 2018 года Израиль предупредил командование группировки РФ в Сирии о присутствии F-16 всего лишь за минуту до начала бомбардировки.

Риторика официальной Москвы и спикеров на федеральных телеканалах была необычайно жёсткой. На мгновение могло возникнуть дежавю с крушением бомбардировщика Су-24М в Сирии 24 ноября 2015 года (был подбит турецким F-16). Министр обороны Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин пообещали принять дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих.

24 сентября Шойгу объявил, что Россия решила передать Сирии ракетные комплексы С-300 «Фаворит», а также перебросить в арабскую республику автоматизированные системы управления (АСУ) и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В первой половине октября поставка Дамаску С-300 была завершена.

Молчаливое согласие

Нельзя не отметить, что передача ЗРК сопровождалась невероятным информационным шумом. Например, в СМИ была запущена новость о том, что Шойгу отчитался перед Советом Безопасности о поставке С-300 в арабскую республику (как будто это имеет хоть какое-то значение!). В свою очередь телевизионные пропагандисты размахивали шашками: дескать, «пущай эти израильтяне теперь полетают».

Незадачливую российскую аудиторию вполне успешно убеждали, что вот сейчас сирийское небо уж точно будет на замке. При этом из внимания (сознательно или нет) упускалось огромное количество объективных факторов.

По сообщениям отечественной и зарубежной прессы, в Сирию были поставлены поддержанные С-300 в модификации «ПМ1», характеристики которых Израиль детально изучил ещё в 2000-е годы. Как с таким оружием арабская республика может защитить себя или российских военнослужащих? В лучшем случае будет исключена вероятность повторения «дружественного огня».

Не может давать покоя и другой момент. Строительство эффективной системы противовоздушной обороны — крайне сложная задача, которая не решается за несколько месяцев и даже лет. К тому же у нашей страны уже есть не очень удачный опыт помощи Сирии в годы холодной войны.

В 1970-1980-е годы, несмотря на все старания, советские инструкторы не смогли воспитать в арабах профессиональных зенитчиков. Сказывался низкий уровень образования, отвратительная культура эксплуатации военной техники и самое главное — желания совершенствовать боевые навыки, чтобы защищать собственную родину.

Иными словами, если Москва всерьёз хочет создать в Сирию нормальную систему ПВО, то России надо брать её под полный контроль, посадить в каждый дивизион дюжину специалистов, вложить в обновление техники и в обучение сирийских офицеров десятки миллиардов долларов. Но ведь так можно самим и без штанов остаться!

Между тем у Москвы с ненавистным Израилем очень быстро воцарился мир. 19 сентября состоялся первый после крушения Ил-20 разговор Нетаньяху с Путиным, потом они поговорили 7 октября. В конце декабря ВВС Израиля вновь нанесли удар по объектам в САР.

4 января во время телефонной беседы премьер Израиля дал российскому лидеру понять, что удары по сирийской территории продолжаться. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства. Пресс-служба Кремля отделалась дежурными фразами об обсуждении обстановки в Сирии.

Раздутая Москвой история о мнимом возмездии Израилю — свидетельство военно-политической слабости руководства РФ. Об этом горько и неприятно говорить, но меры, предпринятые Москвой, не напугали Израиль и никак не повлияли на ситуацию в САР. За грозными заявлениями и зубодробительной барабанной дробью не последовало, по сути, ничего. Израиль как бомбил Сирию, так и будет её бомбить при молчаливом согласии Москвы.

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