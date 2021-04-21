Митингующие потребовали предоставить врача Владимиру Путину

Политика

21 апреля в крупнейших городах России снова проходят массовые несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Митингующие устраивают шествия и скандируют лозунги.

В Краснодаре в поддержку оппозиционера, по оценкам местного штаба Навального вышло более двух тысяч человек.

В Ростове-на-Дону собравшиеся протестующие, около 500 человек, двинулись шествием по центру города. В центре Волгограда собравшиеся люди скандировали «Путину врача!».

В эпицентре российский протестов, в Москве, люди двинулись к зданию ФСБ на Лубянке. Слышны крики «Путина — долой!», также кто-то закинул на дерево синие трусы в районе Тверской.

На московские улицы вышла и жена оппозиционера Юлия Навальная. Протестующие поддержали её, скандируя «Юля, мы с тобой!», передает «МБХ медиа».

Напомним, сам Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии в Покрове. В последнее время у политика возникли серьезные проблемы со здоровьем. При этом, по свидетельствам адвокатов оппозиционера, компетентных врачей к нему не допускают. Из-за отсутствия лечения политик объявил голодовку.