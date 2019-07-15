Митинг Яшина и Соболь у московского избиркома – акция, проплаченная Западом
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Митинг Яшина и Соболь у московского избиркома – акция, проплаченная Западом

Интересы США весьма очевидны – помешать росту развития российской державы

Очередная попытка создать шум и надавить на Мосгоризбирком со стороны оппозиции вылилась в несогласованный митинг «навальнистов» в Москве. Официальным поводом было названо то, что клика Навального не прошла проверку поданных в ГИК подписей.

Как организаторы несанкционированного митинга были задержаны подручная Навального Любовь Соболь и мундеп Илья Яшин. Этих субъектов ранее предостерегали от попытки организовать очередную провокацию.

С действиями полиции солидарен политолог Евгений Бень. По его словам, все провокационные попытки Соболь продиктованы Западом. Она морочит голову политически неграмотной молодежи, обещая ей лучшее будущее, однако сама является «тормозом» в развитии российского общества.

По мнению Бень, интересы США весьма очевидны – помешать росту развития российской державы, потому проще управлять российской оппозицией, которая сделает все за них, создавая хаос в стране.

Задержанной «блондинке Навального» грозит административная ответственность за организацию незаконного митинга. Ее руководителя Алексея Навального не раз привлекали за это правонарушение.  Депутат Госдумы Сергей Боярский точно подметил, что у Соболь не было трудностей с согласованием митинга, она могла сделать все вполне законно. Но, видимо ради хайпа, она готова пожертвовать благополучием своих сторонников, также задержанных вместе с ней.

На данный момент ведется проверка Соболь в связи с обнаруженными ГИКом подделками подписных листов. Напомним, что Мосгоризбирком забраковал 15% документов, среди которых были подписи умерших и даже не существующих людей. Также была найдена в Москве «фабрика» по фальсификации подписей в ее поддержку. По данному факту юристу так называемого ФБК грозит вполне реальный уголовный срок - до трех лет тюрьмы.

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