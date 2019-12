Мировой гегемон будущего с раскосыми глазами

В начале декабря вновь обострилась торговая война между США и Китаем. В связи с этим в СМИ появилось огромное количество прогнозов итогов данного противостояния. На стороне Соединённых Штатов — безусловное технологическое и военное лидерство, а также рычаги влияния на глобальную финансовую систему.

На текущий момент убытки в торговой войне несёт только Поднебесная, теряя прежний объём экспортных поставок. Пекин не отваживается бросить вызов доллару и создать новый кризис, выбросив на рынок американские долговые бумаги. Однако сильной стороной Китая, помимо трудолюбия, настойчивости и амбициозности, является стратегическое мышление, которое очень сложно упрекнуть в зашоренности.

«Гражданское прикрытие»

В конце ноября International Cyber Policy Centre Австралийского института стратегической политики (ASPI) опубликовал карту присутствия за рубежом китайских высокотехнологичных компаний, в том числе с государственным участием. Данная инфографика достаточно ярко характеризует масштаб экономической экспансии КНР.

Представленная карта позволяет анализировать динамику мировой экспансии 23 китайских корпораций в 96 странах мира. Речь идёт о следующих техногигантах Поднебесной (часть из них хорошо знакома российскому обывателю):

Alibaba (одна из крупнейших торговых площадок мира)

Baidu (поисковая система, интернет-гигант КНР)

BeiDou (спутниковая навигационная система)

BGI (генетическое секвенирование)

ByteDance (интернет-холдинг, производитель сверхпопулярного видео-приложения TikTok)

China Electronics Technology Group (радиоэлектронные технологии, CETC)

China Mobile (телекоммуникации)

China Telecom (телекоммуникации)

China Unicom (оператор сети 5G)

CloudWalk (распознавание лиц)

Dahua (видеонаблюдение)

DJI (беспилотники)

Hikvision (подразделение CETC)

Huawei (телекоммуникации)

iFlytek (распознавание речи)

Megvii (распознавание лиц)

Meiya Pico (извлечение данных со смартфонов для спецслужб)

SenseTime (один из самых дорогих в мире стартапов в области искусственного интеллекта)

Tencent (мессенджеры, игры)

Uniview (системы видеонаблюдения)

WuXi AppTec Group (строительство инфраструктуры)

YITU (распознавание лиц)

ZTE (телекоммуникационное оборудование)

Некоторые корпорации выстрелили лишь в последние годы. Например, ByteDance, основанная в 2012 году, уже имеет капитализацию в 78 миллиардов долларов (стоимость российской интернет-компании «Яндекс», существующей с 2000 года, в два раза ниже). Эксперты ASPI назвали китайского чудо-гиганта самым ценным стартапом в мире.

Однако Пекин явно не страдает «головокружением от успехов», несмотря на достигнутые результаты на пути к мировому господству. Коммунистической партией Китая (КПК) руководят рациональные товарищи, которые осознают нехватку компетенций во многих высокотехнологичных отраслях. В обозримой перспективе КНР не сможет «выстрелить» с опорой исключительно на внутренний научно-промышленный фундамент.

По этой причине, по оценке ASPI, Китай активно развивает кооперацию с 145 научно-исследовательскими зарубежными лабораториями, большая часть которых сконцентрирована в Европе. Ещё одно направление совместной деятельности с Западом— международное сотрудничество по 295 проектам в сфере видеонаблюдения и слежки

По мнению австралийских аналитиков, международное научно-технологичное сотрудничество с Западом развивают самые разнообразные представители частного сектора экономики КНР, включая вузы. Конечным выгодоприобретателем этой кооперации является Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и спецслужбы.

Так, за последнее время по меньшей мере 15 китайских университетов были уличены в кибератаках и промышленном шпионаже. В ASPI уверены, что сотрудничество Запада в таком формате с университетами Поднебесной чревато серьёзными угрозами.

Сращивание гражданского сектора экономики КНР с государственными силовыми структурами началось в середине 2000-х годов, а с приходом к власти Си Цзиньпина в 2013 году превратилось в национальную стратегию. В правительственном документе Поднебесной от 27 августа 2018 года говорится о том, что университеты должны быть интегрированы в «систему военного и гражданского объединения» и «способствовать двусторонней передаче и трансформации военных и гражданских технологических достижений».

«В период с 2007 по 2017 годы НОАК направила более 2500 своих учёных для обучения и работы в зарубежных университетах. Некоторые из них использовали «гражданское прикрытие» или другие формы обмана для поездки за границу. Все учёные были отправлены, чтобы получить навыки и знания, представляющие ценность для китайских военных», — утверждает International Cyber Policy Centre.

О подобной опасности прекрасно осведомлены Соединённые Штаты. Несколько лет назад правительство США был приняло список организаций КНР, которые не могут приобретать американские технологии, либо доступ к ним был существенно ограничен. Одной из попавших под «санкции» организаций является University of Electronic Science and Technology of China (UESTC).

«Чёрный список» не мешает китайским шпионам приезжать за океан. В прошлом году спецслужбы США задержали Яньцзюнь Сюй, замначальника Бюро государственной безопасности провинции Цзянсу. Утверждается, что он пытался украсть у компании GE Aviation секреты создания авиационных двигателей

Американские следователи считают, что Сюй выполнял поручения руководителя Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (NUAA), который в свою очередь действовал в интересах НОАК. Естественно, что Пекин не признал вину своего гражданина и назвал обвинение фабрикацией.

Китайские щупальца

Пока Европа и Австралия не воздерживаются от ограничений в области научного сотрудничества с КНР. Упоминавший выше UESTC совместно с Университетом Нового Южного Уэльса основал Объединённый научно-исследовательский центр волоконной оптики, а с Университетом Глазго был создан совместный колледж.

На сегодняшний день китайские вузы тесно взаимодействуют с университетами Австрии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии и Австралии. Примечательно, что в сотрудничестве в основном участвуют институты КНР, на которые США наложили «санкции» в области экспорта технологий. Больше всего китайцев интересуют военная электроника, авиационная техника, гиперзвук, материаловедение и ракетные системы.

Известно, что в зарубежные командировки регулярно отправляются сотрудники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Данные предприятия задействованы в разработке межконтинентальных баллистических ракет для нужд НОАК.

Китайская корпорация авиационного двигателестроения (AECC) и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) также заметно расширили свои отношения с зарубежными университетами, создав совместные лаборатории, программы обучения и партнёрства в Европе.

Таким образом последние годы мы наблюдаем новый этап мировой техно-экспансии Китая.

Осознавая ограниченность собственного интеллектуального потенциала, Поднебесная опутывает своими щупальцами передовые центры западной науки. В перспективе такая политика безусловно приносёт положительные результаты, так как ни одна фундаментальная отрасль не может эффективно развиваться в изоляции

Одновременно КНР распространяет по всему миру системы слежения и анализа информации. Наиболее яркий пример — строительство китайскими компаниями сетей 5G, которого ранее совершенно справедливо испугались западные государства. Также внимание США давно привлекло популярное среди подростков приложение TikTok, которое, как предполагается, используется для цензурирования контента.

В китайской стратегии развития технологий искусственного интеллекта (была утверждена в 2017 году) поставлена амбициозная задача — стать мировым центром разработки технологий ИИ. Насколько она выполнима — сказать сейчас сложно. Однако то, что сейчас делает Пекин, скорее всего, позволит создать научно-производственный фундамент для победы в борьбе за статус глобального гегемона.