Мировой гегемон будущего с раскосыми глазами

С какой целью Китай развивает работу с западными научными институтами
В начале декабря вновь обострилась торговая война между США и Китаем. В связи с этим в СМИ появилось огромное количество прогнозов итогов данного противостояния. На стороне Соединённых Штатов — безусловное технологическое и военное лидерство, а также рычаги влияния на глобальную финансовую систему.
На текущий момент убытки в торговой войне несёт только Поднебесная, теряя прежний объём экспортных поставок. Пекин не отваживается бросить вызов доллару и создать новый кризис, выбросив на рынок американские долговые бумаги. Однако сильной стороной Китая, помимо трудолюбия, настойчивости и амбициозности, является стратегическое мышление, которое очень сложно упрекнуть в зашоренности.
«Гражданское прикрытие»
В конце ноября International Cyber Policy Centre Австралийского института стратегической политики (ASPI) опубликовал карту присутствия за рубежом китайских высокотехнологичных компаний, в том числе с государственным участием. Данная инфографика достаточно ярко характеризует масштаб экономической экспансии КНР.
Представленная карта позволяет анализировать динамику мировой экспансии 23 китайских корпораций в 96 странах мира. Речь идёт о следующих техногигантах Поднебесной (часть из них хорошо знакома российскому обывателю):
- Alibaba (одна из крупнейших торговых площадок мира)
- Baidu (поисковая система, интернет-гигант КНР)
- BeiDou (спутниковая навигационная система)
- BGI (генетическое секвенирование)
- ByteDance (интернет-холдинг, производитель сверхпопулярного видео-приложения TikTok)
- China Electronics Technology Group (радиоэлектронные технологии, CETC)
- China Mobile (телекоммуникации)
- China Telecom (телекоммуникации)
- China Unicom (оператор сети 5G)
- CloudWalk (распознавание лиц)
- Dahua (видеонаблюдение)
- DJI (беспилотники)
- Hikvision (подразделение CETC)
- Huawei (телекоммуникации)
- iFlytek (распознавание речи)
- Megvii (распознавание лиц)
- Meiya Pico (извлечение данных со смартфонов для спецслужб)
- SenseTime (один из самых дорогих в мире стартапов в области искусственного интеллекта)
- Tencent (мессенджеры, игры)
- Uniview (системы видеонаблюдения)
- WuXi AppTec Group (строительство инфраструктуры)
- YITU (распознавание лиц)
- ZTE (телекоммуникационное оборудование)
Некоторые корпорации выстрелили лишь в последние годы. Например, ByteDance, основанная в 2012 году, уже имеет капитализацию в 78 миллиардов долларов (стоимость российской интернет-компании «Яндекс», существующей с 2000 года, в два раза ниже). Эксперты ASPI назвали китайского чудо-гиганта самым ценным стартапом в мире.
Однако Пекин явно не страдает «головокружением от успехов», несмотря на достигнутые результаты на пути к мировому господству. Коммунистической партией Китая (КПК) руководят рациональные товарищи, которые осознают нехватку компетенций во многих высокотехнологичных отраслях. В обозримой перспективе КНР не сможет «выстрелить» с опорой исключительно на внутренний научно-промышленный фундамент.
По этой причине, по оценке ASPI, Китай активно развивает кооперацию с 145 научно-исследовательскими зарубежными лабораториями, большая часть которых сконцентрирована в Европе. Ещё одно направление совместной деятельности с Западом— международное сотрудничество по 295 проектам в сфере видеонаблюдения и слежки
По мнению австралийских аналитиков, международное научно-технологичное сотрудничество с Западом развивают самые разнообразные представители частного сектора экономики КНР, включая вузы. Конечным выгодоприобретателем этой кооперации является Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и спецслужбы.
Так, за последнее время по меньшей мере 15 китайских университетов были уличены в кибератаках и промышленном шпионаже. В ASPI уверены, что сотрудничество Запада в таком формате с университетами Поднебесной чревато серьёзными угрозами.
Сращивание гражданского сектора экономики КНР с государственными силовыми структурами началось в середине 2000-х годов, а с приходом к власти Си Цзиньпина в 2013 году превратилось в национальную стратегию. В правительственном документе Поднебесной от 27 августа 2018 года говорится о том, что университеты должны быть интегрированы в «систему военного и гражданского объединения» и «способствовать двусторонней передаче и трансформации военных и гражданских технологических достижений».
«В период с 2007 по 2017 годы НОАК направила более 2500 своих учёных для обучения и работы в зарубежных университетах. Некоторые из них использовали «гражданское прикрытие» или другие формы обмана для поездки за границу. Все учёные были отправлены, чтобы получить навыки и знания, представляющие ценность для китайских военных», — утверждает International Cyber Policy Centre.
О подобной опасности прекрасно осведомлены Соединённые Штаты. Несколько лет назад правительство США был приняло список организаций КНР, которые не могут приобретать американские технологии, либо доступ к ним был существенно ограничен. Одной из попавших под «санкции» организаций является University of Electronic Science and Technology of China (UESTC).
«Чёрный список» не мешает китайским шпионам приезжать за океан. В прошлом году спецслужбы США задержали Яньцзюнь Сюй, замначальника Бюро государственной безопасности провинции Цзянсу. Утверждается, что он пытался украсть у компании GE Aviation секреты создания авиационных двигателей
Американские следователи считают, что Сюй выполнял поручения руководителя Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (NUAA), который в свою очередь действовал в интересах НОАК. Естественно, что Пекин не признал вину своего гражданина и назвал обвинение фабрикацией.
Китайские щупальца
Пока Европа и Австралия не воздерживаются от ограничений в области научного сотрудничества с КНР. Упоминавший выше UESTC совместно с Университетом Нового Южного Уэльса основал Объединённый научно-исследовательский центр волоконной оптики, а с Университетом Глазго был создан совместный колледж.
На сегодняшний день китайские вузы тесно взаимодействуют с университетами Австрии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии и Австралии. Примечательно, что в сотрудничестве в основном участвуют институты КНР, на которые США наложили «санкции» в области экспорта технологий. Больше всего китайцев интересуют военная электроника, авиационная техника, гиперзвук, материаловедение и ракетные системы.
Известно, что в зарубежные командировки регулярно отправляются сотрудники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Данные предприятия задействованы в разработке межконтинентальных баллистических ракет для нужд НОАК.
Китайская корпорация авиационного двигателестроения (AECC) и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) также заметно расширили свои отношения с зарубежными университетами, создав совместные лаборатории, программы обучения и партнёрства в Европе.
Таким образом последние годы мы наблюдаем новый этап мировой техно-экспансии Китая.
Осознавая ограниченность собственного интеллектуального потенциала, Поднебесная опутывает своими щупальцами передовые центры западной науки. В перспективе такая политика безусловно приносёт положительные результаты, так как ни одна фундаментальная отрасль не может эффективно развиваться в изоляции
Одновременно КНР распространяет по всему миру системы слежения и анализа информации. Наиболее яркий пример — строительство китайскими компаниями сетей 5G, которого ранее совершенно справедливо испугались западные государства. Также внимание США давно привлекло популярное среди подростков приложение TikTok, которое, как предполагается, используется для цензурирования контента.
В китайской стратегии развития технологий искусственного интеллекта (была утверждена в 2017 году) поставлена амбициозная задача — стать мировым центром разработки технологий ИИ. Насколько она выполнима — сказать сейчас сложно. Однако то, что сейчас делает Пекин, скорее всего, позволит создать научно-производственный фундамент для победы в борьбе за статус глобального гегемона.
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