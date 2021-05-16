«Мировой лидер». Американские журналисты высказались о силе России

Политика

Россия возглавила рейтинг сильнейших держав, который составил американский портал 19FortyFive.

При его составлении учитывался военный потенциал страны и количество танков в составе вооруженных сил. Авторы считают, что Россия является «мировым танковым лидером».

«В случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы», — признал журналист Питер Сичиу.

На втором месте рейтинга разполагается Северная Корея. США досталась «бронза» и третье место в этом списке. На четвертом и пятом местах разместились Индия и Сирия соответственно, пишет РИ «Новости».