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Политика
«Мировой лидер». Американские журналисты высказались о силе России
16 мая, 2021 19:47
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Alexander Chernykh/Global Look Press
Россия возглавила рейтинг сильнейших держав, который составил американский портал 19FortyFive.
При его составлении учитывался военный потенциал страны и количество танков в составе вооруженных сил. Авторы считают, что Россия является «мировым танковым лидером».
«В случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы», — признал журналист Питер Сичиу.
На втором месте рейтинга разполагается Северная Корея. США досталась «бронза» и третье место в этом списке. На четвертом и пятом местах разместились Индия и Сирия соответственно, пишет РИ «Новости».
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